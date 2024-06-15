Корни ухудшения лежат в пандемии и нападении России на Украину.

Все больше немцев не могут свести концы с концами, поскольку шоки последних лет постепенно влияют на крупнейшую экономику Европы. Все больше домохозяйств оказываются под чрезмерным финансовым бременем из-за сворачивания государственной поддержки и постоянного снижения покупательной способности на фоне инфляции и высоких процентных ставок, пишет Bloomberg.

Масштаб проблемы означает, что в помощи нуждаются не только беднейшие слои населения или люди, которые получают льготы. Организации, оказывающие помощь по всей стране, сообщают о росте спроса со стороны тех, кого принято считать средним классом.

"Все больше людей страдают от задолженности, которые ранее не были или редко были клиентами консультационных центров – люди с надежной работой, самозанятые или даже люди, имеющие собственное жилье", – заявил Роман Шлаг, консультант по вопросам задолженности в Аахене.

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Отмечается, что корни ухудшения лежат в пандемии и нападении Владимира Путина на Украину. Первая – ухудшила финансовое положение многих рабочих, а вторая – превратила Германию из локомотива европейского роста на самое большое отставание, поскольку поставки российских энергоносителей, от которых она зависела, прекратились, а стоимость альтернативных источников резко возросла.

По словам журналистов, хотя рецессии почти удалось избежать, прогнозируется, что производство вырастет только в 2024 году, поскольку доходы потребителей продолжают догонять рост цен на товары повседневного спроса.

По данным организации Creditreform, в прошлом году около 5,65 миллиона человек были классифицированы как имеющие чрезмерную задолженность. Коллекторская компания считает, что это первый рост с 2019 года, если скорректировать статистические эффекты недавних законодательных изменений.

Опрос более 600 долговых консультационных агентств за апрель-май также показал, что более половины из них отметили рост спроса по сравнению с прошлым годом. Последние официальные статистические данные свидетельствуют о том, что в феврале количество неплатежеспособных должников выросло на 12% по сравнению с прошлым годом.

Многие самозанятые лица, которые потеряли свои доходы, когда начался пандемии, теперь должны вернуть часть государственной помощи, предоставленной в то время. А некоторые из тех, кто работал на полную ставку, увидели, что их рабочие места сохранены, но их часы сокращены, что привело к уменьшению заработной платы на 40%. А скачок инфляции еще не был полностью компенсирован повышением заработной платы, говорится в статье.

Подобная динамика наблюдается и в корпоративном секторе, где количество банкротств в апреле достигло рекордного уровня, что рассматривается как эффект наверстывания упущенного после того, как дешевые государственные кредиты помогли им пережить пандемию.

Экономика Германии

По итогам 2023 года Япония потеряла статус третьей по величине экономики мира, а это место заняла Германия. Номинальный валовой внутренний продукт Японии без поправки на инфляцию составил 4,21 трлн долларов, что является четвертым в мире после 4,46 трлн долларов Германии, в основном из-за резкого падения иены.

В первом квартале года Соединенные Штаты Америки опередили Китай как главного торгового партнера ФРГ. Согласно приведенным данным, торговля между Соединенными Штатами и ФРГ (экспорт и импорт вместе взятые) с января по март составила 63 млрд евро (68 млрд долларов), тогда как показатель КНР составлял чуть менее 60 млрд евро.

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