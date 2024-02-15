Островное государство неожиданно скатилось в рецессию в конце прошлого года.

По итогам 2023 года Япония потеряла статус третьей по величине экономики мира, а это место заняла Германия. Островное государство неожиданно скатилось в рецессию в последнем квартале прошлого года из-за слабого внутреннего спроса, пишет Kyodo News со ссылкой на заявление японского правительства.

Отмечается, что номинальный валовой внутренний продукт Японии без поправки на инфляцию составил 4,21 трлн долларов, что является четвертым в мире после 4,46 трлн долларов Германии, в основном из-за резкого падения иены.

"То, что Германия обогнала Японию, показывает, что для нас крайне необходимо продвигать структурные реформы и создать новый этап для роста. Мы будем принимать все политические меры, чтобы поддержать повышение зарплат, чтобы расчистить путь для устойчивого экономического роста, управляемого спросом", – заявил министр экономического восстановления Еситака Синдо.

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В октябре-декабре экономика Японии сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом, или на 0,4% в годовом измерении, причем расходы домохозяйств и предприятий были недостаточными на фоне укоренившейся инфляции.

По словам журналистов, два квартала сокращения означали, что экономика находилась в техническом спаде, что стало проблемой для правительства и Банка Японии, поскольку они стремятся достичь роста внутреннего спроса, сопровождаемого повышением заработной платы.

Несмотря на то, что Германия долгое время была крупнейшей экономикой Европы, последний раз она занимала третье место в 2007 году, прежде чем ее обогнал Китай, пишет Politico.

Сейчас первенство в рейтинге крупнейших экономик мира занимают Соединенные Штаты Америки и Китай соответственно.

Экономические проблемы Германии

Ранее УНИАН писал, что в 2023 году Германия, которая имеет наибольшую экономику в ЕС, находилась в рецессии на фоне энергетических и проблем с инфраструктурой, спада глобального спроса и отставания в гонке за доминирование электромобилей.

С тем Дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу. Объемы промышленного производства в крупнейшей экономике Европы имеют тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется, поскольку конкурентоспособность снижается.

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