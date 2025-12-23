Предлагается, в частности, расширить режим санкций против второго и третьего уровней цепи поставок "Сухого".

Производство российских боевых самолетов "Су" имеет уязвимые места. О них в своем новом анализе рассказали специалисты британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Была представлена карта, на которой можно видеть поставщиков ключевых элементов для производства "Су". Значительная часть из них расположена в европейской части РФ, так что в теории Украина может добраться до них своим дальнобойным оружием.

Например, ключевой производитель авиационных двигателей для самолетов Сухого - предприятие ОДК-УМПО - находится в Уфе. В то же время в Рязани находится Государственный рязанский приборный завод, где изготавливают радиолокационные станции "Ирбис" для Су-35.

Кроме ударов по предприятиям уменьшить количество самолетов могут новые санкции.

От импортных каналов зависят критически важные компоненты для самолетов "Су", включая систему связи, систему управления полетом, модуль управления двигателем, систему противодействия и прочее.

Россия получает важные компоненты с помощью сети непрозрачных каналов, связанных с малоизвестными частными импортерами.

Известно, что в прошлом году несанкционированные российские импортеры получали партии с интегральными схемами и конденсаторами, включая такие бренды как американская Texas Instruments и японская Murata.

Партии часто привозили из КНР, они направлялись с помощью небольших дистрибьюторов из Беларуси и Кыргызстана.

"Расширение режима санкций против второго и третьего уровней цепи поставок "Сухого" может помочь нарушить производство российских самолетов", - считают в RUSI.

Сколько самолетов производит Россия

Ранее УНИАН подсчитал, что в этом году российская армия могла получить около 30 новых боевых самолетов, включая фронтовые бомбардировщики Су-34 и истребители Су-30 и Су-35.

Для сравнения, в прошлом году российские военные получили около 24 боевых самолетов, что на Западе назвали "стагнацией".

Эта цифра действительно значительно меньше количества боевых самолетов, которые РФ производила в лучшие для себя годы, до того как столкнулась с последствиями санкций Запада.

