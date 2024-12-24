В 2024 году Воздушно-космические силы РФ получили не менее 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34.

В течение 2024 года россияне получили 24 боевых самолета. Такие данные приводит военно-технический портал Defence24.

"Это означает спад или в лучшем случае стагнацию производства российских боевых самолетов", - отмечает автор материала. По его словам, в 2022-м и 2023-м годах россияне получили примерно такое же количество новых боевых машин.

Новые выводы были сделаны на основе фото- и видеоматериалов, которые россияне в течение года выкладывали в Сеть. Подсчет может быть не совсем точным, ведь РФ могла не показать часть переданных машин.

Видео дня

Поэтому в 2024-м РФ получила (по версии Defence24):

- Фронтовые бомбардировщики Су-34М - 10 единиц;

- Истребители четвертого поколения Су-35С - 6;

- Истребители четвертого поколения Су-30 - 2;

- Истребители "пятого поколения" Су-57 - 6.

Также Defence24 приводит несколько странный список самолетов, которые россияне потеряли (по разным причинам) в этом году. Здесь можно видеть, в частности, "поврежденный" стратегический бомбардировщик Ту-160М, хотя доказательств инцидентов по машинам этого типа не было представлено.

В целом список российских потерь выглядит так:

- Су-34 - 9 потеряно, 10 повреждено;

- Су-25 - 4 потеряно;

- Су-27 - 3 потеряно, 1 поврежден;

- Су-35С - 2 потеряно;

- Су-30 - 1 потеряно;

- МиГ-31 - 2 потеряно;

- Ту-22М3 - 2 потеряно, 1 поврежден;

- Су-57 - 1 поврежден;

- Су-24 - 1 поврежден;

- Ту-160М - 1 поврежден.

Так что в целом речь идет о как минимум 23 потерянных боевых самолетах. Кроме того, в 2024-м россияне потеряли два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, учебно-боевой Як-130 и тяжелый БПЛА С-70 "Охотник".

Воздушно-космические силы РФ - последние новости

Напомним, вчера сообщалось о передаче российской армии новой партии боевых самолетов Су-57 и Су-34.

На видео, которое обнародовала "Объединенная авиастроительная корпорация", можно видеть по крайней мере один истребитель Су-57 и один фронтовой бомбардировщик Су-34.

О передаче Су-57 также сообщалось в ноябре - российская сторона продемонстрировала только один такой самолет (насколько можно судить). Тогда же сообщалось о передаче Су-35С.

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