Российский диктатор поддерживает решение главы Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Владимир Путин отрицает, что российская экономика демонстрирует признаки стагнации, о чем говорил глава "Сбербанка" Герман Греф. Российский диктатор поддержал решение центрального банка о повышении процентных ставок до рекордных уровней.

Издание Bloomberg пишет, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Путина спросили, согласен ли он с оценкой Грефа, на что тот ответил: "Нет".

"Некоторые члены правительства придерживаются мнения, что центральный банк удерживает жесткий контроль с помощью высокой ставки, чтобы преодолеть рост инфляции. Нам нужно обеспечить мягкую и спокойную посадку экономики, чтобы замедлить рост цен и вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%", - заявил Путин.

Он поддержал главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину после того, как она подверглась критике со стороны чиновников и бизнеса за повышение ключевой ставки до рекордных 21% в октябре 2024 года для сдерживания инфляции на фоне перегрева военной экономики России.

Хотя центральный банк снизил ставку в общей сложности на 300 базисных пунктов на своих последних двух заседаниях, комментарии Грефа подчеркнули напряженность относительно денежно-кредитной политики, поскольку чиновники готовятся к следующему заседанию по процентной ставке 12 сентября, при этом инфляция по-прежнему превышает целевой показатель более чем в два раза.

Рост экономики Российской Федерации резко замедлился. По данным Министерства экономики РФ, валовой внутренний продукт за первые семь месяцев года вырос лишь на 1,1%. В 2024 и в 2023 годах рост составлял 4,1%.

При этом на поддержание боевых действий власти России тратят каждый второй рубль налогов, собранных в федеральный бюджет.

