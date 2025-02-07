Российская Федерация намерена принять закон, который позволит ей конфисковать замороженные активы иностранных компаний. Такой шаг Москва рассматривает в ответ на действия Запада в отношении 300 миллиардов долларов российских активов.
Издание Reuters пишет, что в РФ правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, определяющий порядок конфискации иностранной собственности в ответ на аналогичные действия других государств с российскими активами. Теперь это предложение должны обсудить в Государственной думе России.
Законопроект разработан в развитие подписанного Владимиром Путиным в мае 2024 года указа об американской собственности и ценных бумагах, которые Россия может определить в качестве компенсации за любые потери, понесенные в результате ареста замороженных российских активов в США.
По словам источников, новый закон будет распространяться на все государства, которые ввели санкции против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.
Решения будут исполняться по искам, поданным в арбитражный суд госорганами, как Центральный банк, Генеральная прокуратура и государственные учреждения. Ответчиками будут выступать иностранные государства, арестовавшие российские активы.
По словам источника, под удар могут попасть счета типа С, которые предназначен для сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за валюту. Это может обернуться неприятностями для иностранных инвесторов, включая как частных лиц, так и крупные американские инвестиционные фонды, чьи средства на миллиарды долларов оказались заперты на этих счетах.
Замороженные активы РФ - последние новости
В декабре Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных активов России. Этот механизм создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать до 45 миллиардов евро.
В свою очередь глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен считает, что изъятие замороженных активов РФ может вызвать непредвиденные последствия, которые окажут негативный эффект на международную финансовую систему.