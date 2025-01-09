Новая администрация США стремится сократить помощь Украине, поэтому Европе следует задействовать замороженные резервы Кремля.

Стремление избранного президента США Дональда Трампа положить конец войне в Украине дало надежду на заключение мирного соглашения и вызвало обсуждения о потенциальных миротворческих силах и гарантиях безопасности для Киева. Это предполагает, что Москва заинтересована в сделке.

Издание Foreign policy пишет, что назначенный Трампом посланник по Украине Кит Келлогг предположил, что отказ России от мира приведет к увеличению военной поддержки Украине, но Трамп был настроен более амбивалентно. Более того, многие из его советников хотели бы отменить или значительно сократить помощь США для Украины, которая составляет около 45% от общего трансатлантического объема.

Более того, ближайшее окружение Трампа хотело бы надавить на европейских членов НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону и взяли на себя большую часть бремени по обеспечению безопасности Европы. В США намерены состредоточить своре внимание на Азии.

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Требование значительно увеличить расходы на оборону в Европе в условиях растущей угрозы со стороны России, а также потенциально увеличенные расходы на поддержку Украины сильнее надавят на бюджетны стран Европы, и без того испытывающие нехватку средств. Перераспределение соцрасходов в пользу военных бюджетов откроет двери для популистского сопротивления.

Эти потенциальные внутренние конфликты хорошо понимают в Кремле - и они станут еще одной причиной, по которой Москва будет сопротивляться мирному соглашению. С точки зрения РФ, ей остается только продолжать войну и ждать, когда западное финансирование Киева прекратится.

Одно из очевидных решений, как компенсировать сокращение финансовой помощи со стороны США, - использовать 300 миллиардов долларов замороженных российских валютных резервов.

В условиях растущей необходимости поиска новых ресурсов для поддержки экономики и обороны Украины, конфискация и размещение замороженных российских активов, вероятно, станет заманчивым вариантом как для Европы, так и для США. Это, несомненно, может быть оправдано в рамках доктрины контрмер против императивного нарушения Россией международных норм.

Конфискация активов России стала бы мощным сдерживающим фактором против применения военной силы для изменения международно признанных границ. Благотворные последствия таких действий сообщества демократических стран выйдут далеко за рамки их вклада в поддержание международных правил дорожного движения. Они также продемонстрировали бы России, что у США и Европы есть ресурсы для устойчивой долгосрочной помощи Украине. Использование этих средств - или даже убедительная угроза сделать это - может стать переломным моментом, особенно сейчас.

Замороженные активы РФ - последние новости

Страны G7 взяли на себя обязательство предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться только за счет процентов от замороженных активов.

24 декабря Украина получила грант от США в размере 1 миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов РФ.

6 января стало известно, что британские депутаты публично призвали отдать Украине замороженные активы РФ. Такой шаг должен дать Москве четкий сигнал, что "агрессоры должны и будут платить".

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