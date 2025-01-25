Урбен отметила, что президент США Дональд Трамп пытается склонить Украину к переговорам с Россией.

Изъятие блокированных активов РФ может вызвать непредвиденные последствия, которые окажут негативный эффект на международную финансовую систему. Такое мнение высказала глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен.

"Всегда могут последовать контрмеры России, которые еще сильнее дестабилизируют финансовые рынки", - сказала она агентству Bloomberg.

Урбен отметила, что президент США Дональд Трамп пытается склонить Украину к переговорам с Россией. В то же время судьба замороженных активов может стать одной из тем переговоров, при этом некоторые официальные лица хотят продвигаться вперед с конфискацией активов.

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"Мы видели случай с иранскими активами более 20 лет назад. Поэтому я не думаю, что это чисто теоретическая возможность", - заявила Урбен.

В то же время она подчеркнула, что если члены ЕС все-таки конфискуют российские активы, им надо взять на себя и сопутствующие финансовые обязательства, чтобы впоследствии защитить Euroclear от исков России.

Замороженные активы РФ - последние новости

В декабре Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных активов России. Этот механизм создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать до 45 миллиардов евро.

24 декабря 2024 года Украина получила грант от США в размере 1 миллиарда долларов. Впервые в госбюджет поступили средства, обеспеченные доходами от замороженных активов РФ.

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