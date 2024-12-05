Механизм позволит использовать доходы от замороженных активов РФ для покрытия основной суммы займа.

Министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение с ЕС о начале Механизма кредитного сотрудничества для Украины (ULCM).

Как сообщили в Министерстве финансов, этот Механизм создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать до 45 млрд евро.

"Механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов РФ для покрытия основной суммы займа, привлеченного от партнеров в рамках инициативы G7 ERA, а также процентов и любых других расходов, связанных с займом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что средства, доступные через ULCM, могут быть использованы только для погашения соответствующих займов, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 по дополнительным кредитам для увеличения поступлений в бюджет Украины.

Помощь Украине от ЕС - последние новости

4 декабря министр финансов Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании и Кредитное соглашение между Украиной и Европейским Союзом по привлечению до 35 млрд евро макрофинансовой помощи (MFA).

Окончательный объем соглашения будет определен после утверждения суммы кредитов всех сторон инициативы. Учитывая предложенное финансирование США в 20 млрд долларов, макрофинансовая помощь от ЕС может составлять 18 млрд евро.

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