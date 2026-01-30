Промышленность как основной партнер железной дороги: экспорт черных металлов вырос на 13%

В 2025 году железнодорожные перевозки черных металлов на экспорт выросли на 13%, до 5,8 млн т. Общие железнодорожные перевозки (экспортные и внутренние) в прошлом году составили 42,8 млн т железной и марганцевой руды и 9,7 млн т черных металлов. Также черные металлы в течение двух месяцев подряд были лидерами по объему контейнерных железнодорожных перевозок. Перевозки зерновых в прошлом году составили 31 млн тонн.

По данным Укрзализныци, динамика экспорта в 2025 году была неравномерной. Если перевозки черных металлов выросли, то железная руда потеряла объемы из-за отсутствия новых драйверов экспорта.

Дополнительное давление на отрасль оказали массированные обстрелы энергетической инфраструктуры РФ в марте-апреле прошлого года, что приводило к перебоям в работе как предприятий ГМК, так и железной дороги.

Также на сокращение перевозок руды повлияли внутренние проблемы горнодобывающих компаний. В частности, Ингулецкий ГОК простаивал из-за высоких цен на электроэнергию и логистику, а Ferrexpo столкнулась с административным давлением и проблемами с возмещением НДС. В результате выпуск железорудной продукции в Украине по итогам 2025 года сократился на 9%.

В этом году рекордов не ожидается: аналитики прогнозируют стагнацию отрасли после резкого роста в 2024 году, когда объемы экспорта ГМК по железной дороге увеличились на 57%, до 38,2 млн т. Она связана с потерей части рынков вследствие вступления в силу СВАМ, по которому все еще не удалось договориться об отсрочке, и перебоями с электроснабжением.

Также к сокращению объемов перевозок в будущем могут привести намерения Укрзализныци повысить грузовой тариф: по расчетам самой компании, при повышении тарифа на 20% сокращение грузов составит 19%.

