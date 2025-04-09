Ставки особенно высоки, когда речь идет о доминировании Китая в поставках важнейших минералов и металлов.

После десятилетий торговой интеграции китайские компании становятся все более важными поставщиками товаров и материалов в США. Торговая война Дональда Трампа может лишить американцев как нишевых товаров, так и тех, без которых граждане США не могут обойтись

Издание Bloomberg пишет, что в прошлом году смартфоны - в основном iPhone от Apple - составили 41 миллиард долларов и стали крупнейшим импортом США из Китая. Более 70% всего импорта смартфонов приходится на Китай.

При этом Пекин поставляет всю шерсть барсуков и других животных, импортируемую в США для изготовления кистей. Он также поставляет почти 90% игровых консолей, которые американские потребители покупают за границей.

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Президент США Дональд Трамп вводил пошлины, чтобы восстановить баланс мировой торговли и вернуть производство в Штаты, обратив вспять десятилетия офшоризации американских и международных компаний, которые выстроили сложные цепочки поставок, проходящие через Китай и другие азиатские страны. Но почти полная зависимость от некоторых товаров, произведенных в Китае, означает, что многие потребители и предприятия столкнуться с жестокой реальностью.

Более 99% тостеров, одеял с подогревом и будильников, которые импортируют США, произведены в Китае. То же самое касается более 90% складных зонтиков, вакуумных колб, искусственных цветов, светодиодных ламп и деревянных вешалок для одежды.

Ставки особенно высоки, когда речь идет о доминировании Китая в поставках важнейших минералов и металлов, причем Пекин все чаще использует свой контроль над производством и переработкой как геополитический инструмент. В прошлом году китайские компании поставили почти 80% скандия и иттрия.

Стоит отметить, что Пекин уже ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что угрожает глобальным поставкам ключевых материалов для высокотехнологичного производства - от электромобилей до оружия.

Торговая война США и Китая - последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил о введении базовой пошлины в 10% на импорт из всех стран, за исключением Канады и Мексики, а также дополнительных пошлин для примерно 60 стран, включая Китай.

Пекин получил дополнительную пошлину в 34%, что вместе с предыдущими составило 54%. В ответ Пекин объявил о введении дополнительной пошлины в 34% на все американские товары.

8 апреля США объявили о введении совокупной пошлины в размере 104% на импортируемые из Китая товары, что стало эскалацией торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Пекин не остался в долгу и повысил пошлины на американские товары до 84%, обострив торговую войну.

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