За годы независимости Украины судостроительная отрасль для властей была чемоданом без ручки. Тащить тяжело, поскольку для полноценной работы ещё остающихся заводов нужна серьёзная финансовая поддержка, а дырявый государственный бюджет ее не позволяет. А бросить жалко из-за множества факторов, включая, сохраняющийся значительный потенциал и легендарное прошлое.

Потому каждая приходящая власть обещала корабелам, что вот-вот начнётся восстановление отрасли, а моря и океаны вновь будут бороздить корабли и суда отечественного производства.

Увы, эти мечты оставались призрачными миражами.

Украинские корабелы ждать не могли

Украинские корабелы ждать не могли: многие из них уже десятилетиями трудятся на верфях Польши, балтийских стран, Великобритании, либо сменили профессию. А часть уже вышла на пенсию и выращивает на своих дачах овощи и фрукты.

В результате, сегодня в Украине осталось порядка 6 тысяч работников судостроения, как это озвучили в госконцерне "Укроборонпром".

Мы вплотную подошли к черте, когда судостроение и отраслью скоро назвать будет преувеличением.

Более того, привычное определение – отечественная судостроительная отрасль делается, скорее, по инерции. А более точным названием является – судоремонтная.

Это подтверждают цифры: в 2020 году в нашей стране построено 18 суден, из которых четыре – на экспорт, а отремонтировано 305 суден, из которых 138 – для иностранных заказчиков.

Нужно отдать должное активной части этой профессии. Корабелы пытаются достучаться до властей, утверждая, что при должной поддержке и продуманной государственной политике отрасль можно реанимировать.

Примечательно, что нынешний президент Владимир Зеленский также, как и предшественники, обещал возродить отрасль. Это было 2019 году, когда новый глава государства посетил Николаев.

За это время руководство страны, озабоченное вопросами повышения безопасности и военной угрозой с моря, сумело достичь договоренностей с зарубежными партнерами, что совместно с Турцией для Украины будут строиться корветы, а с помощью Великобритании – военные катера. Однако, это вряд ли можно назвать надеждой на полноценный ренессанс отрасли, ведь только часть этих проектов будет реализована непосредственно на отечественных заводах.

Видимо, так же считали в госкомпании "Укроборонпром", потому и выдали на-гора Стратегию развития судостроительной отрасли до 2030 года.

На ее презентации глава концерна Юрий Гусев сообщил, что документ передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, а после утверждения можно будет приступить к возрождению отечественного судо- и кораблестроения.

Стратегия предлагает временно освободить от налоговой и таможенной нагрузки товары, которые не производятся в Украине и используются в отечественном судостроении. Такое же временное налоговое послабление должно коснуться предприятий отрасли. Существующие значительные задолженности субъектов хозяйствования в судостроительной сфере перед бюджетами и фондами "Укроборонпром" предлагает реструктуризировать.

Среди других озвученных мер спасения: выравнивание стоимости перевозок по железной дороге и украинским водным путям, введение стимулирующего налога на эксплуатацию судов возрастом более 30 лет, привлечение экспортно-кредитного агентства Украины для страхования кредитов, предоставленных судостроителям.

Документ предлагает обязать Администрацию морских портов Украины направлять часть чистой прибыли на закупку новых судов, которые, естественно, должны производиться на отечественных верфях. Объем отложенного спроса АМПУ, по оценкам чиновников, ежегодно составляет более пяти миллиардов гривень.

В "Укроборонпроме" хотят существенно обновить гражданский флот Украины

Тем самым, в "Укроборонпроме" хотят существенно обновить гражданский флот Украины, который за последние семь лет сократился почти на 85 процентов – до полутора тысяч суден. Более того, средний возраст этих судов составляет 32 года, а двадцать процентов из них непригодны для безопасной эксплуатации.

Помимо этого, в концерне возлагают надежды на реализацию решения СНБО относительно развития Военно-морских сил Украины до 2031 года, которое вместе с турецким и британским проектами предполагает увеличение военного флота на 28 кораблей.

Однако, отсутствие четких цифр в программе и продуманных механизмов финансирования заставляет усомниться в выполнении этих планов.

Неужели кто-то верит, что Администрация морских портов действительно сможет существенно простимулировать обновление национального торгового флота? Ведь при этом нужно вкладывать средства в обновление инфраструктуры тех же украинских портов.

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Ничего не сказали разработчики стратегии и о том, как они хотят решать проблему старения персонала отрасли и практически уничтоженной системы профессионально-технического образования в Украине. К слову, сегодня в стране осталось лишь 15 отраслевых научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, хотя тридцать лет назад их было более тридцати.

Вполне возможно, что после решения СНБО общественность, включая судостроителей, получит детализированный вариант стратегии, где власть чётко укажет, каким образом и за какие деньги Украина будет возрождать свое судостроение. До тех пор данная "стратегия" видится желанием чиновников показать хоть какой-то результат.

Реальная жизнь для корабелов выглядит куда прозаичнее и драматичнее.

Например, в том же центре украинского судостроения - Николаеве летом ликвидировали "Черноморский судостроительный завод", который при СССР строил авианосцы. На этом же предприятии пока остается корпус недостроенного корвета, который заложили ещё в 2011 году.

Пора бы предприятию вернуть смысл в свое название

В то же время, государственный "Николаевский судостроительный завод", входящий в состав "Укроборонпрома", пока выживает лишь за счёт заказов по ремонту военных кораблей. Пора бы предприятию вернуть смысл в свое название и начать строить корабли, которые так нужны украинскому флоту.

Как показывают последние годы, в украинских приморских городах куда выгоднее и безопаснее для инвесторов развивать именно портовое хозяйство, а не морочить себе голову с полуживой отраслью - судостроением. Потому хотелось бы услышать, за счёт чего власть хочет изменить эту парадигму. И услышим ли мы в обозримом будущем гордый приказ: "Поднять паруса"?

Дмитрий Шварц