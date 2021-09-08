Учитывая то, что решение является тайным, его текст не публикуется.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о развитии Военно-морских сил Украины до 2031 года.

Об этом говорится в указе главы государства №459 от 8 сентября.

Президент ввел в действие решение СНБО от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года". Решение является тайным, поэтому не публикуется.

Также Зеленский поручил возложить контроль за выполнением этого решения на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Военно-морской флот Украины: планы развития

Читайте такжеЗеленский рассказал, как меняется Украина при его президентстве20 августа Данилов сообщил, что СНБО в режиме "секретно" рассмотрел вопрос развития Военно-Морских сил Украины.

"Мы имеем на сегодняшний день четкое понимание, как у нас к 2031 году будет строиться все, что касается нашего флота. На приобретение определенных крайне необходимых нашим ВМС технических средств мы просим у Верховной Рады, просим у Кабинета министров 960 млн грн. Это необходимо уже в этом году сделать, чтобы этот вопрос закрыть", – подчеркнул он.

По словам президента Владимира Зеленского, в Украине планируют построить новый военно-морской флот к 2035 году.

Автор: Виталий Саенко