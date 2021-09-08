Владимир Зеленский ввел в действие тайное решение СНБО / фото REUTERS

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о развитии Военно-морских сил Украины до 2031 года.

Об этом говорится в указе главы государства №459 от 8 сентября.

Президент ввел в действие решение СНБО от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года". Решение является тайным, поэтому не публикуется.

Также Зеленский поручил возложить контроль за выполнением этого решения на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Владимир Зеленский ввел в действие тайное решение СНБО / фото president.gov.ua

Военно-морской флот Украины: планы развития

Читайте такжеЗеленский рассказал, как меняется Украина при его президентстве20 августа Данилов сообщил, что СНБО в режиме "секретно" рассмотрел вопрос развития Военно-Морских сил Украины.

"Мы имеем на сегодняшний день четкое понимание, как у нас к 2031 году будет строиться все, что касается нашего флота. На приобретение определенных крайне необходимых нашим ВМС технических средств мы просим у Верховной Рады, просим у Кабинета министров 960 млн грн. Это необходимо уже в этом году сделать, чтобы этот вопрос закрыть", – подчеркнул он.

По словам президента Владимира Зеленского, в Украине планируют построить новый военно-морской флот к 2035 году.

Автор: Виталий Саенко