Баланс недели: Кабмин заморозил тарифы на тепло и утвердил космическую программу, а Госстат отметил рост зарплат

Кабинет министров подписал меморандум о предотвращении роста тарифов на тепло и утвердил космическую программу Украины на 2021-2025 годы, а Госстат сообщил о росте средней зарплаты в августе – таковы ключевые экономические события уходящей недели.

Последняя неделя сентября, который оказался довольно холодным месяцем, напомнила украинцам о скором приближении отопительного сезона. А он из-за космических цен на энергоносители в Европе в этом году обещает быть как никогда напряженным.

Между тем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что готовность Украины к новому отопительному сезону в конце сентября превысила 90 процентов.

"Готовность более 90 процентов по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100 процентов. Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов и будет держаться так не менее трех дней", - сказал глава правительства.

Премьер также сообщил, что Украина накопила в своих хранилищах 18,8 млрд кубометров газа и имеет достаточно средств на закупку голубого топлива для стабильного прохождения зимы.

Однако не всегда наших соотечественников греет мысль о горячих батареях, так как вместе с теплом в украинские семьи приходят и платежки с астрономическими суммами.

Для того, чтобы и так немалые суммы за коммуналку не росли этой зимой, Кабинет министров, "Нафтогаз" и конгресс местных властей подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения расти не будут.

"Второй ключевой месседж – договоренность о бесперебойности поставок газа, чтобы население и все учреждения социальной инфраструктуры были с теплом. Третий ключевой пункт – финансовая поддержка громад со стороны государства для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, громады "с неудовлетворительным индексом налогоспособности" уже с четвертого квартала этого года будут получать субвенции из государственного бюджета, чтобы они имели финансовый ресурс для недопущения роста тарифов.

"Также в меморандуме четко определено, что для неизменности тарифов в 2022 году государство передаст и направит в местные бюджеты налог с доходов физических лиц в размере дополнительно 4 процентов, то есть, это не менее 11 млрд гривен... Кроме того, акциз с топлива также будет оставлен для местных бюджетов в 2022 году, чтобы они могли поддержать коммунальных производителей тепла и обеспечить спокойное прохождение отопительного сезона", - добавил Шмыгаль, пообещав направить предприятиям теплокоммунэнерго из госбюджета на покрытие разницы в тарифах 30 млрд гривен.

Тем временем, спотовые цены на газ в Европе продолжили рекордный рост и 1 октября достигли 100 евро за мегаватт-час. При переводе на измерение в кубометрах, цена фьючерса на ноябрь приблизилась к отметке 1200 долларов за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 30 гривен за кубометр. Для сравнения: для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа 7,96 гривни за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 гривни за кубометр на первый год.

Субсидии: готовность номер один

Стремительное приближение отопительного сезона означает и рост количества домохозяйств, нуждающихся в субсидии, так как много украинских семей не в состоянии оплачивать коммунальные платежи в полном объеме.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в прошлом отопительном сезоне субсидии на оплату ЖКУ получали около 3 млн домохозяйств, и в министерстве ожидают, что в этом сезоне будет сопоставимая цифра. По состоянию на начало октября, субсидии уже назначены почти для 2,5 млн домохозяйств.

По расчетам ведомства, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривен. При этом министр подчеркнула, что при росте тарифов на коммунальные услуги размер субсидии для получателей будет пересмотрен автоматически.

"Если человек не получал субсидий, но в результате повышения тарифов ему понадобилась такая помощь, то он может обратиться за ней в любой момент времени, и такому человеку субсидию назначат сразу в месяц обращения", - сказала Лазебная.

Стоит отметить, что в Украине в последние недели наблюдается значительный рост новых случаев заболевания коронавирусом, что повышает риск введения новых локдаунов и попадания регионов в "красную" зону эпидемической опасности. В связи с этим в Минсоцполитики отметили, что в этом случае жители такого региона смогут рассчитывать на повышение норм потребления коммунальных услуг на 50 процентов при расчете субсидии, и это будет происходить автоматически.

"При ограничениях "красной" зоны люди вынужденно находятся дома: работают из дома, дети учатся дистанционно, следовательно, семьи потребляют больше воды, газа, электричества. Поэтому такая норма предусмотрена в постановлении, и она будет действовать, если регион будет включен в "красную" зону", - сказала Лазебная.

Расширяем космические горизонты, строим новый флот

На уходящей неделе правительство также поддержало технологическое и научное развитие Украины, одобрив проект закона "Об Общегосударственной целевой научно-технической космической программе на 2021-2025 годы".

Ориентировочный объем финансирования программы составляет 40,8 млрд гривен, из которых 15,8 млрд гривен – средства государственного бюджета.

Выполнение программы, считают разработчики, позволит Украине поэтапно создать национальную систему космического наблюдения и спутниковые группировки, обеспечит разработку новейших образцов ракетно-космической техники.

По словам вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, ожидаемый чистый доход от реализации программы в 2025 году составит 3 млрд гривен, косвенные экономические доходы и дополнительные преимущества в сфере национальной безопасности и экологии превысят 16 млрд гривен.

"Наибольший доход ожидается в сегментах агромониторинга, экологии, безопасности и обороны", - подчеркнул он.

Стратегию развития на ближайшие годы на уходящей неделе получила и судостроительная промышленность. Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с Ассоциацией судостроителей Украины разработали стратегию развития судостроительной отрасли на период до 2030 года.

Отмечается, что среди прочего стратегия предлагает временно освободить от налоговой и таможенной нагрузки товары, которые не производятся в Украине и используются в судостроении, временно освободить от налогообложения предприятия отрасли, а также реструктуризировать задолженность субъектов хозяйствования в судостроительной сфере перед бюджетами и фондами.

Кроме этого, предлагается выровнять стоимость перевозок по железной дороге и водным путям, ввести стимулирующий налог на эксплуатацию судов возрастом более тридцати лет, а также привлечь экспортно-кредитное агентство для страхования кредитов, предоставленных судостроителям. Администрация морских портов Украины должна направить чистую прибыль от своей деятельности на закупку новых судов.

Рост зарплат

Государственная служба статистики порадовала сообщением о росте средней зарплаты за последние 12 месяцев почти на четверть.

Согласно данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2021 года выросла по сравнению с августом 2020 года на 22,3 процента - до 13 997 гривен. При этом, по сравнению с июлем текущего года, размер средней номинальной зарплаты в августе снизился на 2,2 процента.

Наименьшая средняя заработная плата по стране зафиксирована в Черновицкой области - 10 811 гривен, а наибольшая - в Донецкой – 14 848 гривен.

Показатель же средней зарплаты в Киеве по итогам августа составил 20 358 гривен.

Стоит отметить, что чиновники ожидают в следующем году рост средней зарплаты – согласно проекту бюджета-2022, среднемесячная заработная плата в следующем году ожидается на уровне 15 258 гривен.

"Это достаточно высокий уровень. Это означает, что в конце года средняя заработная плата будет достигать более 17 500 гривен. И это будет позволять расти реальному уровню заработной платы", - отметил премьер Шмыгаль.

На следующей неделе украинцев порадует довольно теплая и сухая осенняя погода. Депутаты возобновят пленарные заседания в парламенте. Возможные кадровые перестановки в законодательной и исполнительной власти обещают дополнительную интригу. А Госстат обнародует данные о потребительской инфляции в сентябре.

Екатерина Жирий

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