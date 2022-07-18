Украинцы за неделю собрали 25,000 голосов под петицией Зеленскому.

Украинцы всего за 7 дней собрали необходимые 25,000 голосов под петицией о запрете работы в Украине российского оператора азартных игр 1xBet и аннулирования его лицензии на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино в Украине.

Петицию на сайте Президента Украины Владимира Зеленского подали 8 июля, и уже по состоянию на 15 июля ее подписали 25 тысяч 713 человек. Теперь Президент Украины обязан рассмотреть петицию и отреагировать на поставленные в ней вопросы.

Авторы петиции напомнили Владимиру Зеленскому на его слова о том, что "российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира, и что каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российском государстве – это давать деньги террористам". При этом, как говорится в петиции, Украина сама руками Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей дает возможность гражданам страны-агрессора зарабатывать деньги на украинцах, выдав 30 марта 2022 года, на 36 день полномасштабной войны России против Украины, лицензию на ведение букмекерской деятельности и работе онлайн-казино российском оператору 1хBet.

"Мы, граждане Украины, считаем, что предоставлением лицензии ООО "Твоя беттингова компания" на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и товарным знаком 1xBet, принадлежащими гражданам РФ, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей действовала вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, что, по нашему убеждению, недопустимо во время открытой военной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в петиции.

Как известно, оператор азартных игр 1xBet принадлежит трем гражданам Российской Федерации Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину через сеть кипрских фирм. Однако члены и руководство КРАИЛ заявили не увидели связей с Российской Федерацией у этого оператора, которому позволили получить лицензию в Украине.

В украинском обществе тем временем вспыхнул скандал вокруг выдачи лицензии 1xBet. Журналисты проекта InformNapalm в своем расследовании заявили, что вопрос выдачи лицензии российском оператору 1xBet в Украине пролоббировал Борис Баум, который имеет связи с российским бизнесом, и которого в Украине называют куратором игорного рынка от Офиса президента Украины. 28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение выгнать Бориса Баума из структур комиссии, ликвидировав свою Консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя председателя.

Однако, украинская лицензия 1xBet аннулирована не была. Ранее глава КРАИЛ Иван Рудый заявлял, что если правоохранительные органы установят, что оператор азартных игр 1xBet - это российская компания, выданные ему лицензии в Украине будут аннулированы.

11 июля глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что Бэб уже проверяют достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.

На днях же в сети появилось видео, на котором рэп-исполнитель под флагами 1xBet читает нарративы российской военной пропаганды с унижением бойцов украинского полка "Азов".

По мнению спикера InformNapalm Михаила Макарука, конторой 1xBet должны заниматься СБУ и СНБО, которые должны не просто отобрать у нее лицензию, а наложить санкции на самого российского оператора азартных игр и его украинского лоббиста Бориса Баума.