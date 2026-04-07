'Люди будут работать дольше - до 70, может и 90 лет': демограф о повышении пенсионного возраста

Страны Европы уже ищут способы привлечь к работе как можно больше людей старшего возраста.

В Украине фактически будет расти пенсионный возраст, ведь все больше людей будут оставаться на рынке труда дольше. Это связано как с демографическими изменениями, так и с трансформацией экономики, где растет спрос на опыт и квалификацию, рассказала директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова в интервью ЦЭС.

"Абсолютно все идет к тому, что люди будут работать дольше. Я не знаю, до 70, может до 90 – посмотрим", – отметила она.

При этом, по словам Либановой, скорее всего, в Украине не будут напрямую повышать пенсионный возраст.

"Можно это сделать, не повышая пенсионный возраст напрямую. Можно повышать необходимый страховой стаж. И все. И это будет то же самое", – сказала демограф, добавив, что этот процесс не будет проходить принудительно.

Либанова подчеркнула, что украинцам стоит готовиться к изменениям уже сейчас, ведь процесс фактического повышения пенсионного возраста уже происходит. По ее словам, люди будут работать дольше не только из-за необходимости, но и из-за изменений на рынке труда, поскольку растет роль знаний и навыков, а не физического труда – в таких условиях пожилые работники могут оставаться конкурентоспособными.

"Надо готовиться к тому, что не де-юре, а де-факто люди будут работать дольше. Во-первых, хотят и могут. Меняется экономическая структура экономики, меняются требования к рабочей силе, все большее значение приобретают квалификация, способность выполнять нефизические функции, и там как раз люди старшего возраста могут найти себя", – добавила Либанова.

Она также обратила внимание на европейский опыт, где активно развивается так называемая "серебряная экономика", предполагающая привлечение людей старшего возраста к экономической активности. По ее словам, проблема старения населения – это не только украинская проблема, и страны Европы уже ищут способы привлечь как можно больше людей старшего возраста к работе.

10 марта исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский сообщил, что в Украине из-за демографических потерь, войны и трудовой миграции все больше людей будут вынуждены работать до 70–75 лет, ведь пенсионных выплат может не хватить на жизнь. Он подчеркнул, что государство уже сталкивается с высокой преждевременной смертностью среди мужчин, а полномасштабная война только усилила эту тенденцию.

Ранее директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова сообщала, что потери Украины в результате войны составляют 10 миллионов человек. По ее словам, в эту цифру включены не только необратимые потери, но и количество тех, кто эмигрировал.

Вас також можуть зацікавити новини: