Пенсионерам обещают переквалификацию, краткосрочные курсы и гибкий график работы.

Экономическая и социальная ситуация в Российской Федерации вынуждает пенсионеров искать дополнительные источники финансирования своей "обеспеченной старости".

Как сообщает Служба внешней разведки Украины, на сегодняшний день около 7 миллионов из 40,3 млн российских пенсионеров до сих пор работают. Остальных же Кремль планирует использовать как резерв для рынка труда и способ экономии госбюджета.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, страна еще никогда не испытывала такого острого дефицита рабочей силы.

Видео дня

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников уже заявил, что власти планируют частично решать эту проблему за счет трудоустройства действующих пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Им обещают переквалификацию, короткие курсы и гибкие графики работы.

"Учитывая, что средняя продолжительность жизни в России составляет примерно 74 года (в Москве – 79, а на Дальнем Востоке и в Сибири – всего 66 лет), у российских пенсионеров есть "реальный шанс" обрести "вторую молодость" на заслуженном отдыхе. Однако продлится она недолго, ведь возвращение к трудовой деятельности быстро создаст новые проблемы", – отметили в СЗР.

Основная нехватка кадров в России наблюдается по рабочим специальностям, на производствах, в медицине и логистике.

"Трудно представить, как пожилой инженер, уже имеющий кучу проблем со здоровьем, переквалифицируется в рабочего и существенно поможет производственному процессу", – отметили в Службе.

Однако даже формальное привлечение пожилых людей на рынок труда позволит российским чиновникам в ближайшей перспективе продемонстрировать обществу "эффективность" такого трудового ресурса. А дальше сработает отработанный ранее принцип Кремля: если они работают, то пенсии им не так уж и нужны.

В СЗР отмечают, что, если к началу 2027 года эксперимент по занятости пенсионеров даст хоть какой-то результат, Госдума РФ готова вновь поднять вопрос о "необходимости адаптации пенсионной системы к демографическим реалиям".

"Россиянам это традиционно продадут как "вынужденную меру", мол, население само доказало, что хочет работать дольше", – прогнозируют аналитики.

Проблемы экономики России – последние новости

Некоторые представители политической и деловой элиты России на прошлой неделе продемонстрировали редкие публичные признаки беспокойства на фоне постоянного позитивного освещения будущего курса страны на главном экономическом форуме президента Владимира Путина.

Дефицит автомобильного топлива, с которым ранее столкнулись во временно оккупированных Севастополе и Крыму, добрался и до столичного региона России. В Новой Москве (территория, присоединенная к столице РФ) на АЗС начали появляться объявления об ограничении продажи бензина до 60 литров на одного человека, а дизельного топлива – до 100 литров.

Вас также могут заинтересовать новости: