Кабмин назначил нового главу таможни

Юлия Свириденко ожидает от нового руководителя таможни продолжения реформы Государственной таможенной службы.

Кабинет министров сегодня, 10 апреля, назначил главой Государственной таможенной службы Украины руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Ореста Мандзия. Соответствующее представление по результатам открытого конкурса внес министр финансов Сергей Марченко, сообщила в Telegram-канале премьер-министр Юлия Свириденко.

"Ожидаем от нового руководителя продолжения реформы таможенной службы, формирования современной, прозрачной и эффективной таможенной системы, которая работает на обеспечение финансовой устойчивости государства", – отметила глава правительства.

До назначения на должность главы Государственной таможенной службы Орест Мандзий работал руководителем Шестого подразделения детективов Четвертого главного подразделения детективов НАБУ. В период с 2001 до 2017 года работал в МВД, откуда и перешел в Бюро.

За прошлый год он, по данным OpenDataBot, заработал 2,75 миллиона гривень. Также в собственности Мандзия находится недвижимость площадью 129,2 квадратных метра.

Еще в сентябре 2024 года Рада приняла закон о реформе таможни, который предусматривал перезагрузку по образцу БЭБ, прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы и его политическую независимость, переаттестацию всех работников в течение 18 месяцев с даты назначения нового главы и повышение зарплат на уровне закона.

В то же время конкурс на должность главы Государственной таможенной службы правительство объявило 4 августа 2025 года. На должность главного таможенника подали заявки 43 кандидата, однако к участию в отборе допустили 38 человек. В финал конкурса вышли действующие сотрудники НАБУ Руслан Даменцов и Орест Мандзий.

