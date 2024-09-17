За принятие закона в целом проголосовали 260 депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе таможни. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Реформа таможни (№ 6490-д) одобрена в целом! За - 260. Это является маяком МВФ, Всемирного банка и США. И всех бизнес ассоциаций. И общественности", - написал он в Telegram.

Железняк подчеркнул, что принятие закона является "лучшим, что можно было с нашей стороны сделать для увеличения поступлений в бюджет".

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Законопроект, по его данным, предусматривает:

перезагрузку по образцу БЭБ, согласованную с международными партнерами;

прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы с участием международных организаций;

политическую независимость главы Гостаможслужбы - увольнение по заключению аудита;

переаттестацию всех работников в течение 18 месяцев с даты назначения нового председателя;

половину членов аттестационных комиссий для руководящих должностей выбирают международники по предложениям бизнес-сообщества;

повышение зарплат на уровне закона.

Реформирование украинской таможни

Как писал УНИАН, в марте 2023 года Кабмин объявил о "ребрендинге" украинской таможни - в частности, обновил стратегию реформирования службы, которая будет охватывать дальнейшую ее интеграцию с ЕС, совместный контроль на западной границе, комплексное строительство пограничной инфраструктуры, цифровизацию и борьбу с коррупцией.

По данным Государственной таможенной службы Украины, товарооборот за 2023 год составил 99,4 млрд долларов: в течение прошлого года в Украину импортировали товаров на сумму 63,5 млрд долларов, а экспортировали - на 36 млрд долларов. При этом в службе назвали крупнейших торговых партнеров Украины. Лидером стал Китай.

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