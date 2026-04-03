Производитель легендарной туалетной бумаги остановил производство из-за российской атаки

"Киевский картонно-бумажный комбинат", расположенный в городе Обухов в Киевской области, временно приостановил работу из-за российской атаки, сообщается на сайте предприятия.

"Киевский картонно-бумажный комбинат" снова подвергся удару в результате вражеской атаки. Из соображений безопасности и для ликвидации последствий производственный процесс на мощностях предприятия в настоящее время временно приостановлен", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что комбинат является предприятием, которое производит исключительно товары общего потребления для мирного населения и никоим образом не связано с военной инфраструктурой, объектами оборонного комплекса или военными заказами.

Из-за вынужденной остановки под угрозой оказались стабильные поставки санитарно-гигиенических товаров. В частности, речь идет о бесперебойном выпуске такой узнаваемой бумажной продукции, как туалетная бумага "Обухов 65" и линейка товаров "Диво".

Отмечается, что в настоящее время руководство комбината и соответствующие службы непрерывно отслеживают ситуацию.

Утром 3 апреля Россия начала масштабную атаку на Украину. Враг атаковал ракетами с бомбардировщиков стратегической авиации Ту-95 и Ту-160, баллистическими ракетами и сотнями беспилотников.

В результате атаки на Киевскую область известно об одном погибшем и восьми пострадавших, среди которых ребенок. Повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, административные здания и другие объекты. Из-за повреждения ветеринарной клиники погибли 20 животных.

Радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано 579 средств воздушного нападения. Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 541 воздушную цель врага – 26 ракет и 515 беспилотников различных типов.

