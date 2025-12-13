Экс-премьер-министр Чехии подчеркнул, что сдержал свое обещание.

Чехия выполнила цель по поставкам Украине крупнокалиберных боеприпасов в рамках Чешской снарядной инициативы. Об этом сообщил экс-премьер-министр Чехии Петр Фиала на своей странице в соцсети X.

Он поделился, что в 2025 году Украине поставили 1,8 млн крупнокалиберных боеприпасов.

"Я обещал в этом году поставить защитникам Украины 1 800 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов. Рад подтвердить, что сегодня мы выполнили эту задачу", - написал Фиала.

Напомним, что нынешний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал отменить помощь Украине. Он заявил, что его страна не будет больше финансировать закупку оружия для Киева, если новое правительство будет сформировано с участием его партии ANO.

Бабиш в целом одобрительно высказывался о так называемой Чешской снарядной инициативе, в рамках которой Украина получает артиллерийские боеприпасы, закупленные на деньги европейских стран. Однако он убежден, что финансирование этой инициативы должно происходить более прозрачным способом, в частности через структуры НАТО.

Чешский оборонный гигант изготовит в Украине 150 тысяч снарядов калибров НАТО в 2025 году

Ранее директор по внешним связям чешской компании Czechoslovak Group Ян Гамачек рассказал, что CSG за 2025 год планирует изготовить в Украине полторы сотни тысяч боеприпасов двух калибров НАТО в сотрудничестве с конструкторским предприятием "Украинская бронетехника". Он отметил, что сейчас уровень локализации производства достигает около 50%.

По словам Гамачека, около 100 тысяч боеприпасов составят 155 миллиметровые снаряды, которые подходят для артиллерии НАТО. Еще 50 тысяч боеприпасов - это 105-мм боеприпасы.

