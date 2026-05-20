Цены на промышленные металлы падают: сколко стоит медь сегодня

Цены на медь в среду, 20 мая, незначительно снизились, а цены на железную руду падают пятый день подряд. Металлы реагируют на растущие опасения, что центральные банки по всему миру перейдут к жесткой денежно-кредитной политике для борьбы с инфляцией, вызванной войной на Ближнем Востоке.

Издание Bloomberg пишет, что цена на "красный металл" упала на 0,5% до 13 350 долларов за тонну в Лондоне - самый низкий показатель с 8 мая. При этом фьючерсы на железную руду подешевели на 0,9% до 106,80 доллара за тонну в Сингапуре.

Потрясения на мировых рынках облигаций повлекли за собой падение цен на металлы, поскольку тупиковая ситуация между США и Ираном угрожает усугубить энергетический шок, охвативший мир. Доходность казначейских облигаций поднялась до максимального уровня с 2007 года на фоне растущих спекуляций о повышении ставок Федеральной резервной системой США.

"Ожидания снижения ставок в крупнейших экономиках померкли после всплеска инфляции", – сказал аналитик China Industrial Futures Ltd Вэй Ин.

Неоднозначные данные по экономике Китая также затуманили перспективы. Цифры, опубликованные на этой неделе, показали заметное замедление местного потребления, при этом экспорта уже недостаточно для смягчения внутренних проблем. Инвестиции в основные средства неожиданно вернулись к сокращению.

"Мировой рост в значительной степени обусловлен капиталовложениями в искусственный интеллект и другие технологии, в то время как традиционные отрасли по-прежнему находятся в упадке", – заявил Вэй.

К 6:34 по киевскому времени цена на медь снизилась до 13 390 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 13,39 доллара. В то же время цена на железную руду на Сингапурской бирже снизилась до 107 долларов за тонну.

13 мая цена на медь превысила отметку в 14 000 долларов за тонну, приблизившись к рекорду, зафиксированному ранее в этом году. Уже на следующий день металл начал падать и продолжил свое падение 18 мая.

19 мая цены на железную руду снижались на фоне опасений по поводу ухудшения перспектив спроса в Китае.

