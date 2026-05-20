Дожди и грозы продолжатся: синоптик рассказал о нетипичной погоде в Украине (карта)

В настоящее время в атмосфере сложилась нетипичная синоптическая ситуация, заслуживающая внимания. Об этом говорит синоптик Виталий Постригань.

По его словам, обычно в теплое время года из районов Каспия в Украину поступает сухой раскаленный воздух, нередко – с примесями пыли. Но сейчас зажатая со всех сторон антициклонами масштабная циклоническая система охватывает своим влиянием Балканы, Украину и Турцию.

"Такая конфигурация создаст "атмосферную магистраль" для поступления более теплого, влажного и нестабильного воздуха, а это уже обусловливает частые дожди, грозы и повышенную влажность воздуха", – пояснил эксперт.

По его прогнозу, как минимум до конца текущей недели будет преобладать нестабильная погода с периодическими грозовыми дождями. Во время гроз возможны град и шквалы.

"В то же время есть и положительный момент – в Украину наконец-то пришли летние температуры: ночью ожидается +12°...+17°, днем – комфортные +22°...+27°", – порадовал синоптик.

Особое внимание он обратил на ночные грозы, которые могут стать характерной чертой этой недели.

"Такие явления носят локальный и мимолетный характер: в одной части области может быть сухо и спокойно, а в другой – бушевать ливень с громом. Поэтому во время грозы важно сохранять спокойствие, но в то же время не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – посоветовал эксперт по погоде.

Погода в Украине – прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине сохранится дождливая и нестабильная погода. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, осадки будут продолжаться и в дальнейшем, а ближе к выходным температура воздуха начнет постепенно снижаться.

Существенного прояснения и солнечной погоды в ближайшее время не предвидится. Большинство областей страны останутся под влиянием атмосферных фронтов, которые будут вызывать кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, шквалы и даже град.

По ее словам, в конце недели температура воздуха в Украине имеет тенденцию к снижению

