Медь падает на фоне тупика в отношениях между США и Ираном: сколько стоит металл теперь

Медь продолжила падение. Углубляющиеся опасения по поводу инфляции, связанные с войной в Иране, и худшие, чем ожидалось, данные по Китаю оказали давление на промышленные сырьевые товары.

Издание Bloomberg пишет, что президент США Дональд Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Ирана, поскольку позиции сторон по соглашению о прекращении конфликта и открытии Ормузского пролива остаются далекими друг от друга, что привело к росту цен на нефть. Это усилило спекуляции о том, что центральным банкам придется продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, что может негативно сказаться на рынках металлов из-за замедления мирового роста и сокращения спроса со стороны производителей.

Медь подешевела на 1,2% в начале торгов в Азии до 13 394,50 доллара за тонну, после падения более чем на 4% за предыдущие две сессии с рекордного уровня закрытия 13 мая.

Мировые рынки облигаций демонстрируют повышенную волатильность из-за тупиковой ситуации вокруг войны с Ираном. С момента вступления в силу перемирия в начале апреля Трамп неоднократно угрожал возобновить бомбардировки, начавшиеся в конце февраля.

Усугубляя пессимистичные настроения на рынках металлов, экономика Китая продемонстрировала в прошлом месяце некоторые признаки слабости. Инвестиции в основной капитал неожиданно сократились, а розничные продажи и промышленное производство оказались ниже ожиданий.

По состоянию на 6:18 по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов снизилась на 0,3% до 13 513 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 13,51 доллара.

11 мая цены на золото пошли вниз из-за опасений по поводу инфляции после того, как мирные переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик.

13 мая цена на медь превысила отметку в 14 000 долларов за тонну, приблизившись к рекорду, зафиксированному ранее в этом году. Уже на следующий день металл начал падать и в конце недели цена упала до 13 765 долларов за тонну.

