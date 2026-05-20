В конце недели температура в Украине снизится, - синоптик Диденко

Дожди и грозы будут продолжаться в ближайшее время.

В ближайшее время дожди в Украине продолжатся, а в конце недели ожидается некоторое понижение температуры. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ясной и солнечной погоды пока не ожидается.

Вместо этого почти вся территория Украины будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, из-за чего погода будет нестабильной, с кратковременными дождями, грозами, сильными ливнями, шквалами и градом.

"В конце недели температура воздуха в Украине имеет тенденцию к снижению, влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока стабильно нестабильна", – предупредила эксперт.

В среду, 20 мая, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков Укргидрометцентра, в южных и центральных областях, за исключением Полтавщины, а также в Житомирской области местами возможны град и сильные порывы ветра до 15–20 м/с.

Кроме того, днем в большинстве регионов страны прогнозируются грозы. Они обойдут стороной лишь значительную часть западных областей.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине объявлен I уровень опасности. Предупреждение не касается Волынской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

