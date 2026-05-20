В Украине I уровень опасности: непогода обойдет стороной лишь 6 областей (список)

Укргидрометцентр прогнозирует на сегодня грозу, град, шквалы и сильные дожди.

В среду, 20 мая, в Украине будет непогода. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В южной части, центральных (кроме Полтавской) и Житомирской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", – прогнозируют синоптики.

Также сегодня днем по всей стране, кроме большинства западных областей, ожидаются грозы.

Видео дня

Из-за непогоды введен I уровень опасности повсеместно, кроме Волынской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные дожди. Днем в Украине, кроме большинства западных областей, будут грозы. В южной части, большинстве центральных и Житомирской областях местами пройдут значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура днем +22°...+27°, на западе страны прохладнее, +18°...+23°.

В Киеве сегодня также будет облачно с прояснениями. В столице ожидаются кратковременные дожди, днем гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области от +22° до +27°, в Киеве термометры покажут +23°...+25°.

Вас также могут заинтересовать новости: