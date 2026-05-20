Православная церковь Украины озвучила свою позицию по поводу онлайн-крещения.

Из-за войны, а в частности службы родителей на фронте или выезда родственников за границу, иногда в сети появляются сообщения о возможности крестить ребенка онлайн. Священник ПЦУ Михаил Омелян в комментарии УНИАН объяснил, можно ли дистанционно крестить ребенка, в каких случаях возможна онлайн-трансляция таинства, кто обязательно должен присутствовать в храме и что делать, если нет крестных.

Как проходит крещение поэтапно – можно ли провести таинство онлайн

По словам Омельяна, утверждение о возможности онлайн-крещения является ложным, и ошибка заложена уже в самой формулировке. "Все церковные таинства – крещение, исповедь, причастие, венчание, Миропомазание, соборувание или рукоположение – предполагают личное участие как священнослужителя, так и человека, над которым совершается таинство. То есть личное присутствие является обязательным условием.

Такое таинство обычно совершается в храме", – говорит священник. В то же время в исключительных случаях, например, если речь идет о ребенке в критическом состоянии, крещение может быть совершено в роддоме или дома.

В интернете можно встретить информацию о том, что в Чернигове кое-где практикуют проведение таинства онлайн, однако отец Михаил прокомментировал эти слухи: "Когда священник из Чернигова это сказал, отец Роман Киник, я с ним общался на эту тему, то журналисты немного исказили его слова и написали, что крестить можно онлайн. На самом деле таинство совершается офлайн, но, например, мы можем включить трансляцию, и родственники, которые, возможно, находятся за границей, на фронте или в больнице, могут наблюдать за таинством онлайн".

Священник подчеркнул, что непосредственные участники таинства – ребенок, родители, крестные родители, а также священник – должны присутствовать лично.

Все организационные моменты, касающиеся установки тех или иных гаджетов, нужно заранее согласовывать со священником или администрацией храма. Все зависит от конкретной церкви и ее технических возможностей. Например, во многих храмах уже есть оборудование для регулярных трансляций богослужений.

"Если, например, говорить конкретно о крещении, то можно обсудить этот момент со священником, объяснив, что большая часть семьи сейчас находится за пределами страны или не имеет возможности присоединиться. На таинство крещения часто приходят фотографы, видеооператоры – это не противоречит самому таинству, а фиксирует для людей на память этот приятный момент в жизни их семьи. По такому же принципу они также могут обеспечить онлайн-трансляцию", – говорит священник.

Отец Михаил отметил, что Православная церковь Украины имеет свою позицию относительно того, можно ли дистанционно крестить ребенка. Она заключается в том, что таинства исповеди, причастия, крещения, венчания, Миропомазания, соборувания, рукоположения, то есть священства, требуют личного участия епископа или священника, а также человека, над которым совершается таинство.

Как крестить ребенка, если нет крестных родителей

Относительно того, можно ли дистанционно стать крестным отцом, отец Михаил также объяснил свою позицию:

"Мне кажется, что это немного странно. Кто-то из них: один крестный отец или мать должен присутствовать в храме".

На сегодняшний день, говорит священник, распространенной практикой является то, что семьи выбирают для ребенка несколько пар крестных родителей. Некоторые останавливаются на одной паре, однако если говорить о позиции церкви, то для проведения таинства крещения достаточно лишь одного крестного – либо крестного отца, либо крестной матери.

"Традиция приглашать больше крестных – это скорее собственное желание родителей, возможно, чтобы привлечь к событию больше близких людей или не обидеть других родственников. Но, если нет ни одного человека, то приведу пример: когда приходили родители без крестных родителей, епископ, который крестил такого ребенка, становился крестным отцом для него", – рассказал священнослужитель.

"Родители должны понимать, что они могут об этом попросить священника, если у них так сложилось, что не нашлось ни одного человека, который был бы крестным отцом или матерью", – подчеркнул священник.

Что делает родная мама во время крещения – можно ли родителям присутствовать в храме

По словам священника, и мать, и отец имеют право и могут присутствовать во время совершения таинства крещения. Такого церковного запрета нет. Обычно крещение проводится после 40 дней – над матерью читается молитва перед началом таинства крещения, и она может присутствовать во время крещения в храме.

В то же время, говорит священник, если ребенок находится в тяжелом или критическом состоянии, то крещение совершается даже до 40 дней, в любой момент, когда это необходимо, независимо от времени суток, поста и т. д., добавил он. При этом само таинство проводят с учетом медицинских условий.

"Если младенец находится в инкубаторе, священник знает, как правильно совершить таинство и в такой ситуации. И уже когда ребенок поправляется, таинство крещения завершается таинством Миропомазания", – пояснил он.

Сколько нужно денег, чтобы крестить ребенка

Объясняя, можно ли крестить ребенка бесплатно, отец Михаил сказал, что крещение не является услугой в привычном понимании. Именно поэтому фиксированной "цены" на таинство не существует. В церкви крещение считается Божьим даром, поэтому само таинство совершается бесплатно. В то же время во многих приходах могут принимать добровольное пожертвование.

"В разных приходах все происходит по-разному. Например, один приход всегда говорит верующим, что пожертвование можно внести в том размере, в каком человек считает нужным. В других приходах есть определенная рекомендуемая сумма пожертвования, когда они понимают, сколько им нужно в целом на содержание храма, и просят ту или иную семью о каком-то конкретном пожертвовании. Но опять же, речь идет о пожертвовании, а не о том, что это можно купить или установить тариф, это не предмет торговли – это добровольное пожертвование", – подытожил священник.

справка Михаил Омельян Священник Священник Михаил Омельян — кандидат богословских наук, старший преподаватель кафедры богословия Киевской православной богословской академии. Он стал известен как автор нашумевшего видео из Киево-Печерской Лавры, где во время полномасштабной войны звучали пророссийские песни, что привело к расследованию СБУ в отношении УПЦ МП. С тех пор и по сей день богослужения в Киево-Печерской Лавре совершает Православная Церковь Украины.

