Одесса готовится к непогоде: синоптики объявили предупреждение (инфографика)

Неблагоприятная погода ожидается и в Одесской области.

Сегодня, 20 мая, в Одессе ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"Днем 20 мая ожидается гроза, во время грозы шквал 15-17 м/с", – прогнозируют синоптики.

Такая же погода, с грозами и шквалами, ожидается и на территории Одесской области.

Из-за непогоды введен I уровень опасности.

20 мая в Одесской области будет переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал 15-17 м/с. Температура по области ожидается от +21° до +26°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе сегодня также будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал 15-17 м/с. Столбики термометров покажут +21°...+23°. Температура морской воды +15°...+16°.

В целом в ближайшие дни в Одессе ожидается облачная погода с дождями, временами с грозами. Ветер будет преимущественно северный, во время гроз со шквалами. Температура воздуха ночью +13°...+18°, а днем +21°...+26°. Ожидается легкое волнение моря.

