Ядерные учения России и Беларуси: эксперт объяснил, чего добивается Кремль

В настоящее время Россия вряд ли готова использовать ядерное оружие, считаетПопович.

Совместные ядерные учения России и Беларуси не свидетельствуют о готовности Москвы применить этот тип оружия в ближайшее время. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

"Это российское ядерное оружие, и мы должны обращать на это внимание. Что касается использования Россией ядерного оружия, даже того, которое сейчас находится в Беларуси и контролируется РФ, об этом много говорили. На мой взгляд, на сегодняшний день такой угрозы нет. Кирилл Буданов неоднократно говорил, что пока нет предпосылок для применения Россией ядерного оружия", – сказал Попович.

При этом эксперт отказался прогнозировать, могут ли такие предпосылки появиться.

Видео дня

Он добавил, что такими учениями россияне хотят напомнить миру о том, что у них есть ядерное оружие. Также к этим запугиваниям можно отнести и испытание россиянами своей стратегической ракеты "Сармат", которое состоялось ранее.

"Вообще, когда что-то давит на Россию – она сразу начинает вспоминать о ядерном оружии. Но на сегодняшний день не стоит говорить о том, что РФ будет готова его использовать", – добавил Попович.

Что этому предшествовало

Ранее в Минобороны Беларуси сообщили, что их армия начала учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению. Позже стало известно, что к этим учениям также присоединилась и российская армия.

В украинском МИД размещение ядерного оружия в Беларуси, а также совместные учения в этом секторе с РФ уже назвали "беспрецедентным вызовом для архитектуры глобальной безопасности". Там также напомнили о статьях договора о нераспространении ядерного оружия, которые запрещают ядерным державам передавать контроль над технологиями массового поражения третьим странам.

Вас также могут заинтересовать новости: