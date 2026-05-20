Непогода в Харькове: синоптики объявили I уровень опасности

Сегодня в городе ожидаются грозы, град и сильные порывы ветра.

Нестабильная погода с осадками и ветром ожидается в Харькове в среду, 20 мая. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 20 мая по городу ожидаются гроза, град, порывы ветра, 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

Также предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для жителей Харьковской области.

"По области гроза, местами град, порывы ветра, 15–20 м/с", – сообщают синоптики.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

20 мая в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем осадки местами будут сопровождаться грозами. Ветер будет 7–12 м/с, местами возможны порывы до 15–20 м/с. Днем воздух прогреется до +23°...+28°. В Харькове на сегодня также прогнозируют кратковременные дожди. Температура достигнет +26°...+28°.

21 мая сохранится переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь, а днем в некоторых районах пройдут дожди с грозами. Ветер восточного направления, 7 – 12 м/с. Ночью температура составит +13°...+18°, днем – потеплеет до +24°...+29°.

22 мая существенных осадков ночью не ожидается, однако днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер восточного направления будет слабее, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью останется в пределах +13°...+18°, а днем поднимется до +25°...+30°.

23 мая прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, а днем снова возможны дожди и грозы. Ветер 5 – 10 м/с. Температура ночью составит +12°...+17°, днем +24°...+29.

