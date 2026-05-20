Какие две спички нужно переместить, чтобы исправить ошибку: хитрая математическая головоломка

Задание нужно выполнить за 15 секунд.

Головоломки со спичками – популярный способ проверить внимательность, логику и скорость мышления. На первый взгляд они просты, однако на самом деле иногда приходится потратить много времени, чтобы найти правильное решение.

На этот раз предлагаем исправить математическое выражение 9 х 3 = 4, переместив две спички.

Именно это условие делает задачу значительно сложнее, ведь придется не только считать, но и внимательно анализировать форму цифр и знаков.

Видео дня

Ограничение по времени – 15 секунд – еще одно важное условие, которое проверит, насколько вы способны быстро принимать решения.

Секрет решения этой головоломки – в деталях. Внимательно изучите форму цифр и мысленно просчитайте, что произойдет, если переместить спичку. Помните, что ответ может быть совсем не очевидным.

Особое внимание обратите на знаки сложения или вычитания – часто именно они помогают найти правильное решение.

Успешное решение свидетельствует о высоком уровне вашего логического и быстрого мышления. Не расстраивайтесь, если не смогли найти правильный ответ. Это упражнение в любом случае стало отличной интеллектуальной зарядкой.

Итак, решение такое: переместите палочку со знака умножения (х) к цифре 4 и переместите одну палочку с самой цифры 4.

Таким образом, перенося палочки из одного определенного места в другое, вы измените уравнение, превратив его в правильную математическую операцию. После этих перемещений математическое уравнение будет выглядеть так: 9 / 3 = 3.

Другие головоломки от УНИАН

Можете попробовать решить еще одну головоломку со спичками. За 18 секунд вам нужно переставить две спички так, чтобы уравнение стало правильным.

Также в другой головоломке нужно перетащить 1 спичку, чтобы исправить равенство. Выражение 6 + 4 – 1 = 3 необходимо изменить так, чтобы оно стало математически корректным.

Вас также могут заинтересовать новости: