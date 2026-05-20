Сырский: После увольнения военные получат отсрочку, пропорциональную дням на фронте

Военнослужащие, которые будут уволены со службы, смогут получить отсрочку от повторного призыва, продолжительность которой будет зависеть от количества времени, проведенного на фронте. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию "Милитарный".
По его словам, речь идет о поэтапном механизме демобилизации, который предусматривает не только увольнение со службы, но и дальнейшую отсрочку от мобилизации.
"Военнослужащие, уволенные со службы, получат отсрочку пропорционально дням пребывания на фронте", – отметил Сырский.
Он добавил, что соответствующий механизм уже определен военным командованием, а сейчас его практическая проработка продолжается на уровне бригад.
Разработка этого подхода инициирована на самом высоком уровне – соответствующую задачу поставил президент Украины Владимир Зеленский. Завершить подготовку решений планируется до конца мая.
Как сообщал УНИАН, по словам Сырского, демобилизация в Украине станет возможной, когда завершится война и особый период. А пока рассматривается вопрос об увольнении с военной службы во время войны.
"Мы подробно разобрались со всеми положениями контракта, со всеми видами дополнительного денежного обеспечения. И сейчас идет процесс обсуждения непосредственно в частях. То есть, мы ввели такую модель, где в обсуждении этих президентских инициатив участвуют все военнослужащие", – подчеркнул он, отметив, что таким образом пытаются избежать негативных моментов.
Сырский подчеркнул, что люди, которые воюют длительное время, должны "иметь выход" и возможность получить отсрочку после увольнения.