'Эпическая ярость': США потеряли 42 единицы авиатехники в ходе операции против Ирана

Аналитики заявили о значительных потерях авиационной техники в ходе операции против Ирана, в частности из-за боевых действий, дружественного огня и технических инцидентов.

В ходе операции "Эпическая ярость" (Epic Fury) против Ирана Соединенные Штаты потеряли или повредили не менее 42 единиц авиационной техники. Об этом говорится в обновленном отчете исследовательской службы Конгресса США (Congressional Research Service, CRS), подготовленном для американских законодателей.

Операция Epic Fury, начавшаяся 28 февраля 2026 года, проводилась при участии США и Израиля и охватывала воздушные, морские и ракетные боевые действия на Ближнем Востоке.

Среди подтвержденных потерь – истребители F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II и штурмовики A-10 Thunderbolt II. Всего сообщается о потере четырех F-15E, одного F-35A и одного A-10.

Также повреждены или уничтожены семь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, два транспортных самолета MC-130J Commando II и спасательный вертолет HH-60W Jolly Green II.

Наибольшие потери понес беспилотный компонент. США потеряли:

24 ударно-разведывательных дрона MQ-9 Reaper;

один стратегический разведывательный MQ-4C Triton.

В отчете отмечается, что часть потерь стала следствием боевых действий, однако отдельные инциденты были вызваны дружественным огнем или техническими проблемами. В частности, три F-15E были уничтожены в результате ошибочного обстрела над Кувейтом, а один KC-135 разбился в Ираке.

Аналитики CRS также отмечают, что Пентагон до сих пор не обнародовал полную официальную статистику потерь, тогда как общие расходы на операцию уже выросли до 29 млрд долларов, значительная часть которых пойдет на восстановление или замену техники.

