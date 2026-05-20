Этот хитрый трюк позволяет заряжать электромобиль бесплатно (видео)

Самодельная солнечная зарядка на крыше автомобиля в Узбекистане позволяет сэкономить около 360 грн за полный цикл зарядки, но требует нескольких дней работы.

В Узбекистане владелец электромобиля BYD Song Plus решил проверить, можно ли заряжать автомобиль фактически бесплатно, и собрал самодельную солнечную электростанцию прямо на крыше машины.

Как видно из опубликованного видео, конструкция состоит из солнечной панели мощностью 640 Вт, системы управления зарядом, буферной батареи для накопления энергии и проводки, которая подключается к зарядному порту автомобиля. Фактически речь идет о мини-электростанции, работающей автономно от сети.

В реальных условиях такая система способна выдавать до 1 кВт мощности при ясной погоде, что значительно ограничивает скорость зарядки. По оценкам, полная зарядка батареи может занимать около 4–5 дней, а в пасмурную погоду – еще дольше. После захода солнца система вообще становится неэффективной.

Для сравнения, аккумулятор BYD Song Plus EV имеет емкость от 71,8 до 87 кВт⋅ч, а зарядка от обычной сети длится примерно два дня при низкой мощности.

Помимо медленной работы, конструкция имеет и практические недостатки: для подключения кабеля владельцу приходится оставлять открытым окно или багажник. Также установка влияет на аэродинамику и требует официального согласования для использования на дорогах.

Несмотря на это, эксперимент показывает, как развивается новая культура "домашних" решений для электромобилей. По подсчетам, полная зарядка может сэкономить около 100 тысяч узбекских сум (примерно 360 грн) по сравнению с платными быстрыми зарядными станциями.

