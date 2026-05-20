10 кораблей с неизвестным грузом: РФ отправила таинственный конвой в сторону Европы

Японские военные отследили движение группы российских кораблей, состоящей из шести грузовых судов и военного эскорта.

Россия сформировала необычный морской конвой из десяти кораблей и судов, который отправился из портов Дальнего Востока в направлении Европы. В состав группы вошли шесть грузовых судов, боевые корабли эскорта, танкер снабжения и океанский буксир. Что именно перевозит конвой – официально неизвестно.

О передвижении российского формирования сообщило Министерство обороны Японии, которое отслеживало его движение вблизи японского побережья.

По данным японских военных, конвой впервые зафиксировали 8 мая в Японском море недалеко от Цусимского пролива между Японией и Южной Кореей. Предположительно, корабли вышли из района Владивостока.

После прохождения вблизи южных японских островов конвой вошел в Филиппинское море и продолжил движение на запад. Аналитики предполагают, что конечной точкой маршрута могут быть европейские порты России.

Среди судов конвоя идентифицировали грузовые корабли "Майя 1", "Леди D", "Леди Мария", "Леди R" и "Капитан Данилкин". Часть из них находится под санкциями западных стран из-за перевозки оружия, боеприпасов и военных грузов между Северной Кореей и Россией.

Эскорт обеспечивают два корвета класса "Стерегущий" – "Совершенный" и "Резкий". Также в группу входят танкер обеспечения класса "Дубна" и океанский буксир "Андрей Степанов". Эксперты отмечают, что присутствие вспомогательных судов свидетельствует о подготовке к длительному автономному плаванию без захода в порты союзных стран.

Как пишет польская газета Wiadomości, российские транспортные суда ранее преимущественно ходили самостоятельно. Формирование полноценного конвоя с военным сопровождением может свидетельствовать об опасениях Москвы относительно возможных атак или задержаний судов.

В последние месяцы вокруг российского "теневого флота" усилилась напряженность. Страны Запада неоднократно задерживали суда, которые подозревают в обходе санкций и перевозке российской нефти или военных грузов.

Что предшествовало

В 2024 году у побережья Испании при загадочных обстоятельствах затонуло российское судно"Большая Медведица", которое также связывали с перевозкой чувствительных грузов. По данным CNN, одной из версий инцидента была попытка сорвать передачу Россией ядерных технологий Северной Корее.

После затопления российского грузового судна "Большая Медведица" у побережья Испании Кремль начал срочную морскую операцию с привлечением военных и разведывательных кораблей.

Нынешний конвой является беспрецедентным явлением для российского флота и демонстрирует растущую обеспокоенность Москвы по поводу безопасности своих морских перевозок даже в открытом океане.

