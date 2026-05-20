5 секретов долголетия: 103-летняя женщина рассказала, как сохраняет здоровье и ясный ум

В почтенном возрасте американка увлекается онлайн-играми.

В 103 года американка Дороти Уилсон ведет активную жизнь: посещает спортивные занятия, социальные мероприятия, ходит в церковь и даже играет в бридж с друзьями и семьей. О секретах долголетия женщины пишет Today.

Уилсон, родившаяся 12 января 1923 года в Арлингтоне, штат Массачусетс, вышла замуж за своего мужа Ричарда Уилсона в 1942 году. Вместе они прожили до его смерти в 2017 году. Супруги воспитали четверых детей.

Сегодня 103-летняя жительница дома престарелых редко бывает одна. Она придает большое значение времени, проведенному с теми, кого любит. Женщина поделилась, какие привычки помогают ей оставаться счастливой и здоровой в столь почтенном возрасте.

1. Активность

Уилсон говорит, что важно соблюдать режим и оставаться физически активной, даже в мелочах.

"Я каждый день сама одеваюсь. У меня вообще нет помощников", – говорит она.

Также она посещает занятия по физическим упражнениям в пансионате и любит узнавать о том, как движение помогает и телу, и мозгу.

"(Инструктор) все объясняет. Какой части тела вы помогаете и как мозг участвует во всем, что вы делаете", – рассказала Уилсон.

Даже повседневные дела помогают ей поддерживать активность, в частности такие простые вещи, как подъем с постели.

2. Чтение

Помимо физической активности, Уилсон поддерживает остроту ума благодаря чтению. По ее словам, она читает много. Делает это преимущественно вечером, пользуясь Kindle – устройством для чтения электронных книг.

"Мне кажется, самое интересное в чтении то, что многие вещи, которые происходят в мире, случались снова, снова и снова. И я не думаю, что мы когда-либо действительно учились на истории, но мы должны пытаться это делать", – говорит она.

3. Общение

Уилсон считает, что ее счастье также связано с постоянным общением и знакомствами.

"Для меня это очень важно, потому что я люблю людей. Все такие приветливые", – утверждает она.

Уилсон входит в комитет по приветствию новых жильцов пансионата и всегда рада знакомству с новичками.

"Это единственный способ по-настоящему кого-то узнать. И я думаю, что это важно. Возможно, для них важно почувствовать себя желанными гостями, но это так же важно и для того, кто приветствует. Мне нравится знакомиться с новыми людьми", – отметила женщина.

Уилсон также посещает как можно больше мероприятий сообщества. Она говорит, что чувство связи с другими имеет огромное значение.

4. Игры

Социальным занятием, которое сочетает в себе веселье и дружеское соперничество, для Уилсон стал бридж – одно из ее любимых развлечений уже много лет.

"Я играю в бридж раз в неделю. А еще я каждый день играю в бридж онлайн со своими двумя детьми", – рассказала женщина.

Уилсон также регулярно участвует в дневных партиях в бридж, которые, по ее словам, помогают людям сближаться.

"Это действительно весело. За игрой в бридж можно встретить замечательных людей", – говорит она.

5. Питание

Несмотря на насыщенный график, Уилсон следит за тем, чтобы хорошо питаться и поддерживать энергию организма. Одним из ее любимых блюд являются морепродукты, особенно суп из морепродуктов.

"Суп из морепродуктов всегда накладывают полную тарелку, и мне это очень нравится", – сообщила Уилсон.

По ее словам, она также ежедневно ест овощи. В целом Уилсон не привередлива в еде, поэтому большинство продуктов помогают ей чувствовать себя хорошо.

Ранее УНИАН писал о 103-летнем враче и его 3 главных правилах долгой и счастливой жизни. Речь шла об американском неврологе Говарде Такере, который был признан самым пожилым врачом в мире. Он назвал три "нерушимых правила долгой и насыщенной жизни", подчеркнув, что "они просты, и почти каждый может их соблюдать". В частности, он рекомендовал держать ум в тонусе, не питать в себе ненависти и наслаждаться всем в меру.

