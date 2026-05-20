В Китае Путин и Си Цзиньпин провели переговоры: первые заявления

Они сошлись во мнении, что именно Китай и РФ должны построить более справедливую систему глобального управления.

В Пекине состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Они уже провели переговоры в узком составе.

По данным СМИ, в открытой части речи Путин заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень и являются образцом всеобъемлющего партнерства.

Он также добавил, что на фоне кризиса на Ближнем Востоке Пекин может полностью полагаться на РФ, которая "по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай - ответственного потребителя".

Видео дня

В своей речи глава Кремля затронул и роль двух стран на международной арене, отметив, что их сотрудничество - это "один из главных стабилизирующих факторов", поскольку Россия вместе с Китаем якобы стремится к построению более справедливого демократического мироустройства.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что к настоящему времени отношения Китая и РФ достигли "высокого уровня".

Он выразил мнение, что мир рискует скатиться обратно к "закону джунглей" и на этом фоне ценность договора между РФ и Китаем о дружбе и сотрудничестве проявляется более отчетливо.

И вообще, по словам Си Цзиньпина, именно Китай и Россия должны построить более справедливую систему глобального управления.

Визит Путина в Китай

Вечером 19 мая Путин прибыл в Пекин. Главу Кремля в аэропорту у трапа самолета встречал почетный караул, а специально организованная группа людей с флагами России и Китая, одетая в одинаковые костюмы, выкрикивала Путину приветствия и скандировала лозунги.

Основные переговоры Путина и Си Цзиньпина были запланированы на 20 мая.

Примечательно, что перед Путиным в Китай ездил президент США Дональд Трамп. Его визит длился 3 дня - с 13 по 15 мая. В Пекине он также провел переговоры с Си Цзиньпином.

Вас также могут заинтересовать новости: