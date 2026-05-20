Евро подешевел в обменниках и банках: курс валют в Украине 20 мая

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 20 мая, вырос на 1 копейку и составляет 44,39 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,88 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,00 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,97 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,90 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,60 грн/евро, а курс продажи – 51,36 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 20 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,15 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 1 копейку.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,30 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 11 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара на этой неделе будет находиться в пределах 43,75–44,35 гривни.

