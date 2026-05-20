РФ ударила по Украине дроном, несущим ракету с ураном: СБУ обнаружила высокую радиацию

Служба безопасности Украины обнаружила повышенный радиационный фон на обломках ударного дрона, которым россияне атаковали Черниговскую область в апреле этого года.

Как сообщила СБУ в своем Telegram-канале, контрразведка и следователи Службы обнаружили повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которую россияне поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля.

Речь идет о фрагментах ракеты Р-60 класса "воздух-воздух", которые были найдены вблизи поселка Камка. Установлено, что российские войска используют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, которые перехватывают вражеские беспилотники.

"Во время радиационной разведки в непосредственной близости от обломков вражеского беспилотника с ракетой зафиксирован уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и угрожает здоровью человека", – подчеркнули в СБУ.

Так, Служба совместно с подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Сил обороны Украины привели боевую часть ракеты в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов.

"По результатам исследований установлено, что в состав боевой части российской ракеты входят поражающие элементы из обедненного урана, идентифицированные как Уран-235 и Уран-238", – говорится в сообщении.

По данному факту следователи СБУ проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.

"Учитывая токсичность и радиоактивность обедненного урана, призываем граждан быть особенно осторожными в случае обнаружения обломков БПЛА, ракет или других боеприпасов. Наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающей среды", – подчеркнули в Службе.

В случае обнаружения таких предметов нельзя приближаться к ним, прикасаться или перемещать их. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по номерам горячих линий: СБУ - 15-16, ГСЧС - 101 или Национальной полиции - 102.

Российские дроны с ракетами

Как сообщалось, Россия продолжает эксперименты с новыми версиями ударных дронов Shahed. В конструкцию корпуса дрона внесли изменения, адаптировав его под установку ракет класса "воздух-воздух".

Так, ракета Р-60 размещается сверху фюзеляжа и соединяется с бортом специально изготовленным пусковым устройством. Под нее в корпусе сделана отдельная выемка. На таких модификациях дрона нет боевой части.

