Цена на медь вплотную приблизились к рекорду на фоне сокращения предложения: сколько стоит

Цены на "красный металл" росли восьмой сессию подряд

Медь продолжила рост, превысив отметку в 14 000 долларов за тонну и приблизившись к рекорду, зафиксированному ранее в этом году. Подорожание металла происходит на фоне усиления рисков сбоев в поставках из-за перебоев в работе рудников по всему миру.

Издание Bloomberg пишет, что цены на "красный металл" росли восьмой сессию подряд, достигнув на Лондонской бирже металлов отметки в 14 196,50 доллара за тонну, что близко к историческому максимуму в 14 527,50 доллара, зафиксированному в январе.

Проблемы с поставками серы из Ближнего Востока поставило под угрозу перспективы добычи на некоторых шахтах в Африке, усугубив существующие перебои на других крупных объектах по всему миру. Однако спрос на медь остается устойчивым в основном благодаря Китаю, крупнейшему потребителю в мире, где наблюдается активное потребление в секторах электросетей, возобновляемой энергетики и искусственного интеллекта.

По словам руководителя отдела исследований компании Chaos Ternary Futures Co. Ли Сюэчжи, множество проблем с поставками в сочетании с устойчивым спросом приводит к заметному восстановлению цен на промышленные металлы по мере ослабления опасений по поводу войны на Ближнем Востоке.

Между тем в Китае усугубляющаяся нехватка сырья на горнодобывающих предприятиях начала сказываться на объемах производства рафинированной меди. По данным Beijing Antaike Information Co., в апреле объем производства рафинированной меди составил 1,05 млн тонн, что на 3% меньше, чем в марте, после того как цены на переработку концентрата еще больше упали, а ограничения на выставление счетов привели к сокращению поставок лома в качестве сырья. Компания добавила, что в мае производство может еще больше сократиться из-за технического обслуживания на металлургических заводах.

По состоянию на 6:06 по киевскому времени цена на медь выросла на 0,5% до 14 099 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла обойдется в 14,1 доллара.

27 апреля цены на никель поднялись до максимального дневного уровня за почти два года. Сокращение квот на добычу в Индонезии и глобальный дефицит серы ухудшили прогнозы по предложению металла.

11 мая цены на золото пошли вниз из-за опасений по поводу инфляции после того, как мирные переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик.

