'Откуда это берется': Вэнс жестко ответил на идею передать России иранский уран

Он заявил, что на это не согласится не только Вашингтон, но и Иран.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс резко отверг идею о передаче иранского обогащенного урана России в рамках мирного урегулирования с Тегераном. На брифинге в Белом доме он заявил, что это не является планом США, сообщает Clash Report.

"В настоящее время мы не планируем, чтобы Россия завладела обогащенным иранским ураном. Никогда не планировали. Я не знаю, откуда берутся сообщения об этом", - сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что, на это не согласится не только Вашингтон, но и Иран, и отметил, что Тегеран не поднимал эту тему.

"Это не то, чем иранцы были бы особенно увлечены, и я знаю, что президент тоже не слишком увлечен этим", – сказал он.

Вэнс также отметил, что позиция Ирана в переговорах не всегда была понятной.

"Иногда трудно понять, чего именно иранцы хотят добиться в ходе переговоров… Я думаю, иранцы хотят заключить сделку... но я не могу с уверенностью сказать, что мы достигнем соглашения, пока мы фактически его не подпишем", - сказал он.

Он также отказался говорить о каких-либо предварительных обязательствах, обсуждаемых "по какой-либо конкретной теме".

"Иранцы сами не совсем четко понимают, в каком направлении хотят двигаться, они также просто раздробленная страна. Есть руководство страны, есть верховный лидер, и много чиновников ниже Верховного лидера, которые имеют определенное влияние на переговоры", – добавил Вэнс.

Ранее СМИ писали, что Иран передал через Пакистан американской стороне новое предложение о длительном перемирии. В частности, Тегеран готов пойти на длительное замораживание своей ядерной программы вместо ее полной ликвидации. Одним из условий должна стать передача России около 400 кг обогащенного урана.

Также Тегеран согласен отказаться от требований компенсации за американо-израильские удары в обмен на экономические уступки со стороны США.

