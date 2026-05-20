В Черном море в Одесской области погибли десятки тысяч медуз: что произошло

В прибрежной зоне в "масляном бульоне" обнаружили ушастых медуз Aurelia aurita и корнеротов.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", погибли десятки тысяч медуз из-за утечки нефти, произошедшей в порту "Черноморск" в результате удара РФ. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

"Медузы в масляной эмульсии. Во время недавнего обследования прибрежной зоны Черного моря на наличие загрязнения маслом, кроме акватории моря, растительное масло также вынесло на различные участки песчаного пересыпа в "Тузловских лиманах", в том числе и в заповедную зону нацпарка", – заявил ученый.

По его словам, площадь загрязнения песчаной перемычки растительным маслом в национальном парке, согласно визуальной оценке, составила более 10 га. На берег пляжей и в целом песчаной перемычки также выбрасывало загрязненные маслом водоросли, ракушки и медуз. В частности, в мелководьях прибрежной зоны моря в пределах парка в "масляном бульоне" исследователи обнаружили десятки тысяч ушастых медуз (аурелия) – Aurelia aurita и медуз корнеротов – Rhizostoma pulmo, отметил Русев.

"Исходя из данных обследования многих участков побережья, где были обнаружены погибшие медузы, мы можем оценить масштабы гибели медуз от нефти в пределах акватории моря в НПП "Тузловские лиманы" в десятки тонн", – подчеркнул ученый.

Что предшествовало

Как писал УНИАН, в результате удара, нанесенного РФ 26 апреля 2026 года по порту "Черноморск" (Одесская область), был разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн. Биолог Владислав Балинский рассказал, что, по состоянию на 27 апреля, согласно спутниковым снимкам, в море было зафиксировано "пятно" масла площадью 40 кв. км. Эта площадь – без учета загрязнения в Сухом лимане – водоема, расположенного недалеко от Одессы, который соединяется с морем судоходным каналом.

В декабре 2025 года из-за массированных атак РФ по порту "Южный" в Черное море попали тонны растительного масла. В морской воде масло образует пленку на поверхности, которая ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов. Масло было зафиксировано на нескольких пляжах Одессы, погибло много птиц.

В январе 2026 года на одесских пляжах зафиксировали много мертвых краснокнижных морских коньков. На каждом квадратном метре видели десятки этих редких животных. Специалисты предположили, что коньки погибли из-за масла, которое попало в воду после обстрела порта "Южный".

