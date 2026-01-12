Миллионные инвестиции в литий: Свириденко озвучила, кому достанется крупнейшее месторождение

Минимальный объем капитальных инвестиций составит 179 млн долларов.

В Украине впервые выбрали победителя конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции (СРП). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, пилотным проектом по разработке полезных ископаемых является литиевое месторождение "участок Добра" в Кировоградской области, которое позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в 179 млн долларов, из которых $12 млн направят на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, а $167 млн – на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов месторождения.

"Победителем отбора стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются известные на международном рынке компании Techmet и The Rock Holdings. Они имеют значительный опыт в сфере добычи критически важных полезных ископаемых", - сообщила премьер.

Она добавила, что компания Techmet владеет контрольными или доминирующими миноритарными долями в 10 активах на четырех континентах и имеет опыт реализации сложных проектов по разведке, добыче и переработке критических минералов.

Свириденко отметила, что проект даст толчок для дальнейшего привлечения большего количества инвесторов. Механизм УРП позволяет инвесторам добывать полезные ископаемые в рамках заключенного с государством партнерства, при этом месторождение остается в собственности народа Украины.

Разработка месторождений в Украине

8 января Украина предоставила право на добычу лития из крупного государственного месторождения инвесторам, среди которых есть миллиардер, друг президента США Дональда Трампа, сообщало издание The New York Times. Так, консорциум, который победил, имеет тесные связи с администрацией Дональда Трампа. В его состав входит Рональд С. Лаудер, наследник косметической империи.

Ранее исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак рассказала УНИАН, что в рамках практической реализации соглашения о недрах с США, Кабмин Украины готовится рассекретить данные об урановой руде, что позволит объявить конкурсы на разработку соответствующих месторождений.

