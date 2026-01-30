Всегда лучше знать заранее список льготных групп в Украине, чтобы потом сэкономить как можно больше сбережений.

Коммунальные тарифы 2026 года могут стать тяжелым бременем для малообеспеченных граждан и, в частности, пенсионеров.

Однако некоторые пенсионеры имеют право на частичное или полное освобождение от коммунальных услуг.

Разберемся, какие льготы могут выплачиваться пенсионерам в Украине, кому они полагаются и как их оформить.

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку – список категорий особого статуса

Важно понимать, что полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг лишь отдельные группы пенсионеров – те, кто получает льготы и субсидии, способные полностью покрывать расходы.

В первую очередь льготы для пенсионеров в Украине предоставляются людям с особым социальным статусом. Для этих категорий предусмотрены значительные скидки на коммунальные услуги – от 50% до 100%.

О том, какие льготы положены пенсионерам после 60 лет при условии "особого статуса" сообщается в различных документах, среди которых Закон Украины "О статусе ветеранов войны" № 3551-XII от 22.10.1993 и Закон Украины "О защите ветеранов труда" № 3721-XII от 22.03.1993.

Основываясь на приведенных источниках, категории, наделенные особым социальном статусом, включают:

• Бывших участников боевых действий.

• Лиц с инвалидностью I и II группы.

• Ветеранов труда – пенсионеров, проработавших значительный стаж в тяжелых или особо важных профессиях.

• Бывших государственные служащих, педагогов, медиков (особенно в сельской местности).

Эти пенсионеры получают не просто фиксированную надбавку к пенсии, но и право на максимальные скидки по ЖКУ, что позволяет им сохранять привычный уровень жизни без чрезмерных финансовых нагрузок.

Размер льготы зависит от категории: ветераны и инвалиды войны могут полностью освобождаться от оплаты, а ветераны труда и бывшие государственные служащие получают скидку до 50–75 %.

Льготы для пенсионеров в Украине – что полагается за возраст

Впрочем, есть и другое основание для получения льготных выплат – они могут предоставляться пенсионерам при достижении определенного возраста.

Согласно Пенсионному фонду Украины, некоторые граждане могут полностью вернуть деньги, потраченные на оплату коммунальных услуг, покупку дров или сжиженного газа для отопления.

Эта льгота доступна пенсионерам, живущим в сельское местности, которые до выхода на пенсию не менее трех лет проработали в сферах, связанных с:

• образованием;

• культурой (библиотеки, музеи и проч.);

• медициной;

• фармацевтикой;

• защитой окружающей среды.

При этом профессиональный стаж должен быть не меньше трех полных лет на момент выхода на пенсию.

Также согласно Постановлению КМУ "О порядке предоставления жилищных субсидий" № 848, пенсионеры в возрасте 70 лет и старше могут получить скидку до 50% на оплату ЖКУ, если они относятся к определенным льготным категориям и если их среднемесячный доход на человека не превышает налоговой социальной льготы.

Более того, в соответствии с тем же Постановлением, пенсионеры могут оформить жилищную субсидию, если расходы на ЖКХ превышают 15% дохода семьи.

Иными словами, сам по себе возраст не освобождает от оплаты, но дает право на субсидии и надбавки, особенно если доход небольшой.

Как оформить льготы на коммуналку пенсионерам – список требуемых документов

Для получения льгот на оплату коммунальных услуг пенсионерам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН) по месту регистрации или подать заявление через портал "Дія".

Для оформления льготы понадобятся следующие документы:

• Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

• Идентификационный код (ИНН);

• Пенсионное удостоверение;

• Документы о доходах, включая справки о пенсии и других источниках дохода;

• Квитанции или платежные документы за коммунальные услуги за последние месяцы;

При необходимости, также может понадобиться подтверждение права на льготу (например, справка о статусе ветерана, инвалидности, участника боевых действий).

Если льгота будет одобрена, заявителя уведомят, и, условно говоря, внесут в список, кому из пенсионеров можно не платить за коммуналку – то есть сами госслужащие свяжутся с соответствующими управляющими организациями и кооперативами, предоставляющими ЖКУ.

Более того, льгота будет автоматически учитываться при начислении платежей за коммунальные услуги – пенсионеру не нужно повторно предоставлять документы каждый месяц.

