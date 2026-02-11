'Лукойл' потерял контроль над НПЗ в Нидерландах из-за санкций США, но есть нюанс

Россияне будут искать покупателя своей доли в НПЗ.

Французская нефтяная компания TotalEnergies получила операционный контроль над нефтеперерабатывающим заводом Zeeland в Нидерландах. Предприятие частично принадлежит российскому гиганту "Лукойл", который находится под санкциями США, сообщает Reuters.

Генеральный директор французской компании Патрик Пуянн отметил, что Total не выкупала 45% долю НПЗ, принадлежащую россиянам. Он объяснил, что соглашение с "Лукойлом" позволяет TotalEnergies временно эксплуатировать нефтеперерабатывающий завод.

Согласно договоренностям, французский нефтяной гигант поставляет все сырье, оплачивает эксплуатацию и получает всю продукцию завода, то есть нефтепродукты. Пуян указал, что эти условия - часть существующего соглашения между акционерами и будут оставаться в силе, пока "Лукойл" не найдет покупателя для своей доли.

"Было понятно, что "Лукойл" должен уйти... но это их дело, кому они продают", - подытожил Пуянн.

Санкции США против России - последние новости

22 октября 2025 года США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против российских нефтяных гигантов " Лукойл" и "Роснефть". Вскоре после этого "Лукойл" попытался продать свои зарубежные активы швейцарскому трейдеру Gunvor. Однако трейдер отказался от сделки после того, как Минфин США назвал компанию "марионеткой Кремля".

В конце января российская компания повторно объявила о продаже своих зарубежных активов инвестиционной компании Carlyle. Впрочем, эту сделку должно одобрить Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

