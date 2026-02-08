Зеленский объявил о новых санкциях против РФ: кто попал под ограничения

Ограничения коснутся производителей ракет и дронов и финансовой сферы.

Украина ввела санкции против компаний, которые поставляют компоненты и производят ракеты и дроны для России, а также против российского финансового сектора. Об этом говорится в телеграм-канале президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что в ночь на субботу, 7 февраля, Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, использовав более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.

"Производство этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россияне продолжают получать в обход санкций. И именно против таких компаний – поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов – вводим новые санкции. Подписал соответствующие решения", – заявил президент.

По его словам, вторым указом применены санкции против российского финансового сектора: в списке есть компании, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов.

"Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже находится на финальной стадии", - добавил Зеленский.

Также соответствующие указы от 7 февраля появились на сайте президента. Так, первый указ, направленный против российского военно-промышленного комплекса, ограничивает возможности 24 физических и 27 юридических лиц России. Согласно второму указу введены санкции против 42 физических и 35 юридических лиц.

20-й пакет санкций ЕС против РФ: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Еврокомиссия обнародовала проект 20-го пакета санкций против РФ. Согласно официальному заявлению, они направлены на энергетику, финансовые услуги и торговлю. В частности, в сфере энергетики введут полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти. Второй блок мер предусматривает ограничения для российской банковской системы и ее возможностей создавать альтернативные платежные каналы. Также ограничения коснутся нескольких банков в третьих странах, которые участвуют в незаконной торговле подсанкционными товарами.

Третий блок мер предусматривает новые запреты на экспорт товаров и услуг - от резины до тракторов и услуг по кибербезопасности - общей стоимостью более 360 миллионов евро.

Отмечалось, что ЕС введет новые запреты на сумму более 570 млн евро на металлы, химическую продукцию и критически важные минералы, которые ранее не подпадали под санкции.

