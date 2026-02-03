Россия отправила на Кубу самолет с неизвестным грузом, - Fox News

Санкционный российский транспортник с прошлым в Венесуэле приземлился под Гаваной, а маршрут полета привлек внимание США из-за возможных военных поставок.

1 февраля на военном аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос вблизи Гаваны приземлился российский транспортный самолет Ил-76, находящийся под санкциями США. Об этом сообщает Fox News.

Речь идет о борту авиакомпании Aviacon Zitotrans, которая внесена в санкционные списки США, Канады и Украины за участие в логистическом обеспечении оборонного сектора РФ.

По данным сервисов отслеживания полетов, маршрут самолета пролегал через Санкт-Петербург и Сочи, после чего он пересек Атлантику с посадками в Мавритании и Доминиканской Республике. Каждая остановка требовала официального разрешения местных властей, что, по оценке американской стороны, позволяет идентифицировать страны, которые продолжают принимать российскую военную авиацию несмотря на международные санкции.

Видео дня

Аналитики обращают внимание, что характер полета повторяет авиационную активность РФ, зафиксированную накануне операции США в Венесуэле. Именно этот самолет в октябре 2025 года совершал рейсы в Венесуэлу непосредственно перед началом действий, которые завершились сменой власти в Каракасе.

Ранее Министерство финансов США сообщало, что Aviacon Zitotrans использовалась для транспортировки ракет, боеголовок и комплектующих к военной технике. Во время венесуэльских событий российские государственные СМИ подтверждали, что этот Ил-76 доставлял зенитные ракетные комплексы "Панцирь-С1" и "Бук-М2Э".

На фоне этих событий напоминается, что во время захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро американские спецподразделения ликвидировали 32 кубинских охранника. Среди погибших, по обнародованным данным, были представители Вооруженных сил Кубы и Министерства внутренних дел страны.

Сотрудничество между Кубой и Венесуэлой в сфере безопасности продолжается с конца 1990-х годов, когда Уго Чавес наладил тесные контакты с Фиделем Кастро. Нынешний перелет российского военного транспорта может свидетельствовать о продолжении этого трехстороннего взаимодействия.

Ситуация вокруг Кубы - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за Кубы и угрожает ввести тарифы для стран, поставляющих нефть кубинскому коммунистическому режиму.

Перед этим Трамп пригрозил Венесуэле и Кубе. Он, в частности, заявил, что в течение последних десятилетий Венесуэла поставляла нефть и платила деньги Кубе, получая в обмен услуги кубинских "служб безопасности", в частности офицеров личной охраны для Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.

Вас также могут заинтересовать новости: