ООО "Букмекерская компания Фавбет" в 2020 году показала государству доход в 0 грн, выяснили журналисты.

Украинская букмекерская контора Favbet, которая продолжает принимать ставки на спорт, не имея на то лицензии, от года к году показывает украинской налоговой убытки, а налоги платит лишь за десяток оформленных сотрудников, пишет ukranews.com.

Агентство узнало, что согласно данным Государственной налоговой службы Украины, ООО "Букмекерская компания Фавбет", принимающая ставки на спорт в Украине, в 2020 году показала государству доход в 0 грн и отрицательную чистую прибыль в размере - 565 700 грн.

По его данным, такую же налоговую картину один из самых крупных украинских букмекеров показал и в 2021 году.

Согласно налоговому отчету ООО "Букмекерская компания Фавбет", за 2021 год эта компания заплатила в бюджет Украины 9818 грн военного сбора, 113 тысяч грн налога на доходы физических лиц и 79 тысяч грн единого социального взноса, говорится в материале.

Являясь плательщиком НДС компания "Фавбет" по нему регулярно демонстрирует отрицательные значения, подчеркивается в статье.

Исходя из этих данных, ежемесячный фонд оплаты заработной платы в 2021 году в ООО "Букмекерская компания Фавбет" составлял всего примерно 53 тысячи гривен на всю компанию, то есть при расчете, что все сотрудники в ООО "Букмекерская контора Фавбет" получают официально минимальную заработную плату, то всего в букмекерской конторе "Фавбет" оформлено на "минималку" не более 10 сотрудников, с зарплат которых и платятся налоги в украинский бюджет, выяснили журналисты.

При этом в своих официальных пресс-релизах в Favbet заявляют, что создали 700 рабочих мест.

Как ранее сообщали СМИ, несмотря на то, что в Украине уже почти два года как легализованы азартные игры, которые теперь являются лицензионной деятельностью, один из самых крупных букмекеров Favbet до сих пор не получил лицензию на беттинговую деятельность, являющейся у компании основной.

Как известно, лицензия на букмекерскую деятельность - самая дорогая, и стоит 108 млн грн в год. Именно ее Favbet не хочет получать, продолжая нелегально принимать ставки на спорт и не уплачивая за это деньги в украинский бюджет, пишет агентство.

Favbet получил лишь лицензии на онлайн-казино, игровые автоматы и казино "Billionaire" в Киеве, которые стоят гораздо меньше. При этом сама компания подтверждает, что до сих пор за два года не получила лицензию на букмекерскую деятельность: в своем официальном пресс-релизе в Favbet перечислили, какие лицензии они получили, и среди этого перечня нет лицензии на беттинг.

Как выяснили журналисты, прикрываясь этими лицензиями, Favbet продолжает зарабатывать сотни миллионов гривен на беттинге, не уплачивая за это деньги в бюджет воюющей страны.

Как ранее сообщалось, в январе 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей направляла требование компании Favbet и ряду других нелегальных букмекеров заблокировать доступ к своим сайтам ввиду отсутствия у них лицензии на беттинговую деятельность. В предписании говорилось, что в случае не выполнения этого требования КРАИЛ обратится в правоохранительные органы. Тем временем, сайт Favbet продолжает работать в обычном режиме.