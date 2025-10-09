Пекин ужесточает торговлю редкоземельными металлами перед встречей Си и Трампа.

Китай ужесточил ограничения на редкоземельные металлы, включив в них товары, произведенные за рубежом. Решение Пекина еще больше усложнило существование отрасли, которая стала краеугольным камнем в торговой войне с США.

Издание Bloomberg пишет, что, согласно заявлению министерства торговли Китая, зарубежные экспортеры товаров, в которых используются определенные китайские редкоземельные элементы, должны будут получать экспортную лицензию от министерства торговли страны. В заявлении ведомства отмечается необходимость защиты национальной безопасности и интересов Поднебесной.

Неясно, как Пекин планирует применять новые ограничения, которые, в случае их введения, могут помешать создать цепочки поставок редкоземельных элементов в обход Китая. Эти меры отражают использование США экспортного контроля для предотвращения покупки китайскими компаниями некоторых передовых микросхем и инструментов для их производства, и принимаются, когда президенты двух стран готовятся к встрече для переговоров в Южной Корее.

Теперь редкоземельные элементы, используемые для исследования и разработки определенных компьютерных чипов, будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Технологии, связанные с добычей и переработкой редкоземельных элементов, а также производством магнитов, будут запрещены по умолчанию вместе с соответствующим оборудованием и инженерными технологиями.

Исключением будут только те технологии, на которое ведомство даст свое разрешение в качестве исключения. в Китае считают, что эти элементы используются в таких чувствительных областях, как оборона.

"Такие действия оказывают негативное влияние на международный мир и стабильность", - говорится в заявлении ведомства.

Редкоземельные металлы в торговой войне Китая и США

Редкоземельные элементы стали одним из главных камней преткновения в торговой войне Китая и США. Пекин использует свой контроль над этим сектором - на Китай приходится около 70 % мирового предложения - в качестве рычага в переговорах.

Эти минералы имеют целый ряд применений, которые делают их жизненно важными для высокотехнологичных отраслей, включая производство полупроводников и автомобилей, а также для военной промышленности.

Экспорт редкоземельных продуктов из Китая, включая магниты, восстановился в последние месяцы после того, как Пекин пригрозил вызвать глобальный дефицит, сократив поставки, чтобы продемонстрировать свое влияние на США.

