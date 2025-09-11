90% мирового производства редкоземельных магнитов приходится на Китай.

Индия хочет получить образцы редкоземельных элементов от повстанцев Мьянмы, поскольку ищет альтернативные источники поставок стратегического ресурса, который жестко контролируется Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Нью-Дели надеется протестировать полученные образцы в своих лабораториях, чтобы убедиться, что из них могут быть изготовлены редкоземельные магниты, используемые в электронике, медицинском и другом высокотехнологичном оборудовании.

Поэтому министерство горной промышленности Индии попросило государственные и частные компании изучить возможность сбора и транспортировки образцов из шахт на северо-востоке Мьянмы, которые контролируются повстанцами - Армией независимости Качина (АНК), одним из самых мощных вооруженных формирований в стране. Участие в обсуждениях с индийской стороны приняли государственная горнодобывающая компания IREL и частная фирма Midwest Advanced Materials.

По данным источника Reuters, повстанцы из АНК уже начали собирать образцы и согласились оценить возможность массового экспорта сырья в Индию.

Дели также стремится решить проблему нехватки промышленных мощностей для переработки редкоземельных элементов до высокого уровня чистоты. Как сообщило агентство Reuters в августе, компания IREL ищет партнеров среди японских и корейских компаний для начала коммерческого производства редкоземельных магнитов.

К сотрудничеству с АНК Индию подталкивают действия Китая, на который приходится 90% мирового производства редкоземельных магнитов. В этом году Пекин резко ограничил экспорт обработанных редкоземельных металлов в крупные экономики для усиления своего геополитического влияния на фоне торговой войны с США. Что заставило Нью-Дели принять ответные меры для обеспечения поставок.

Отмечается, что в конце августа премьер-министр Индии Нарендра Моди провел в Китае встречу с главой хунты Мьянмы по поводу добычи редкоземельных металлов, но никакого соглашения публично объявлено не было. Этот визит Моди в Поднебесную стал первым за последние семь лет и свидетельствовал об определенном потеплении в отношениях между Пекином и Нью-Дели на фоне введения двойных пошлин на индийские товары со стороны США.

Впрочем, повстанцы Мьянмы - Армия независимости Качина, - к которым теперь обратилась Индия, главный противник хунты, поддерживаемой Китаем. С прошлого года под их контролем находится горнодобывающий пояс Чипве-Пангва в штате Качин, который добывает большую часть мировых запасов таких редкоземельных металлов, как диспрозий и тербий.

В Reuters напомнили, что еще в декабре индийская государственная компания отправила команду в штат Качин для изучения ресурсов. И администрация президента США Дональда Трампа также заслушала предложения по использованию запасов редкоземельных металлов Мьянмы, включая предложение о сотрудничестве с Индией.

Что интересно, несмотря на то, что Пекин поддерживает хунту Мьянмы, которая воюет с АНК, Китай также получает редкоземельные металлы от повтанцев, цитирует агентство независимого аналитика Ангшумана Чоудхури.

"Если Китай сотрудничает с Армией независимости Качина, чтобы обеспечить доступ к редкоземельным металлам, почему Индия должна оставаться в стороне?" - отметил он. - Эта конкуренция также определяет рамки сотрудничества".

Впрочем, даже если Индия сможет договориться с повстанцами о поставках редкоземельных металлов, без помощи Китая сторонам будет сложно их перерабатывать, отмечает бельгийский эксперт Набиль Манчери, которого цитирует Reuters.

"Теоретически, если Индия получит эти металлы, она сможет изготовить полезные продукты, - сказал он. - Но для увеличения объемов производства до значительных объемов, удовлетворяющих потребности международных рынков, понадобится время".

Редкоземельные металлы в торговой войне Китая и США

В начале августа Китай ограничил поставки редкоземельных металлов западным оборонным компаниям, задерживая производство оружия. Это затронуло, в частности, микроэлектронику, двигатели для БПЛА, системы наведения ракет и тому подобное.

Ограничение экспорта критических ископаемых стало причиной осознания производителями по всему миру того факта, что Китай может остановить их заводы. Поэтому Австралия выделила местной горнодобывающей компании кредит размером в миллиард долларов на добычу редкоземельных металлов.

